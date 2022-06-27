大S穿一萬元禮服甜嫁具俊曄　與11年前土豪式婚禮差天共地

台灣女星大S徐熙媛去年與內地富商汪小菲離婚結束11年夫妻關係後，今年年初前男友兼韓國元祖男團「酷龍」成員具俊曄閃婚，消息一出便轟動全亞洲。兩人的甜蜜婚紗照早前於劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中首度公開，無論是婚宴的場地、還是大S手上的婚戒、身上的婚紗等等，都與當年她與汪小菲的土豪式婚禮相比顯得貼地得多。



大S徐熙媛和具俊曄婚後甜蜜無比。（tvN）

據台灣傳媒報道，大S在最新婚照中穿上一件價值3萬5千元台幣（約9250港元）的RACHEL GILBERT露肩粉紅色洋裝禮服代替傳統的白色婚紗，並穿上約2萬元（約5300港元）的綠色Sergio Rossi高踭鞋，而在另一張婚照中她換上另一套同樣價格親民的PORTS 1961黑白雙色露肩連身褲俏皮又不失優雅，相當符合大S的直率個性。而且，就連婚戒都不是什麼價值不菲的鑽石戒指，而是直接將戒指紋在無名指上，象徵永恒不變的愛。

大S以貼地款式出席婚禮。（IG圖片）

大S和具俊曄直接將戒指紋在無名指上，象徵永恒不變的愛。（YouTube：유 퀴즈 온 더 튜브）

曾是富商少奶奶的大S，於2011年時與汪小菲結婚時獲對方豪花600萬在海南島三亞舉盛大的戶外婚禮，然而，據悉當時只是大S為了實現前夫在海邊結婚的夢想才決定「大搞」，而非出自自己的意願。這次再嫁，大S一切從簡只邀請親朋好友在家簡單舉辦一場家庭宴會，但她臉上的表情卻比起11年前還要幸福得多，令外界對於她能尋覓真愛而感到高興。

大S和汪小菲於2011年在海南三亞舉行盛大的戶外婚禮。（網上圖片）

大S和具俊曄的婚禮一切從簡。（IG圖片）

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