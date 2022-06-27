楊冪疑似暗寸前夫劉愷威扮藝術家　與好友斷關係講緊唐嫣？

內地藝人楊冪與香港藝人劉愷威於2013年結婚，婚後二人育有一女小糯米，可惜二人婚姻捱不到7年，二人於2018年離婚，離婚後女兒小糯米主要跟隨爸爸劉愷威生活。

劉愷威與楊冪2011年相戀，並於2014年結婚。

向來敢言的楊冪在內地綜藝節目分享感情事時，楊冪霸氣地認為當愛情已經完結時從不會眷戀。更指出有人太自以為是，自以為是藝術家，但在其他人眼中可能覺得是個「屁」，矛頭直指是她的前夫劉愷威。因為劉愷威曾經在以前的節目中有提起過自己與老婆都是演員，但走的路線不同，自己則走藝術路線。但原來當時的楊冪已經與劉愷威的觀點不一樣，加上性格灑脫的楊冪曾經講過喜歡一個人難以控制，而且那個人就是你的解藥：「如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念。」亦證明了小糯米出生後解藥就到期了，令他們的婚姻走上末路。

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楊冪再談到友情時，亦毫不留情的說朋友變了就該斷：「曾經很看重的朋友，突然間就變了，那就斷吧！」網民立即猜測是當年當伴娘的好姐妹唐嫣，因為早前已經有她們二人曾經為了角色而不和，最後更各走各路。

国民女神 唐嫣 图片来源：大麦网官博客

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楊冪在離婚後的緋聞男友也有很多，從不會擔心緣份這事，楊冪亦提到自己在愛情中要擔當霸氣的角色。但楊冪不只在愛情中霸氣，在工作中也很霸氣，在節目中化身長官，不停的指揮人做，令網民轟她不投入。