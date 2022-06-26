曾與劉嘉玲及楊冪等合作　內地童星疑不堪校園欺凌跳樓獲救

6月中，內地童星邵一卜的媽媽尤永梅在女兒的社交賬號上發文，稱邵一卜不堪校園欺凌，跳樓輕生，經全力救治才脫離生命危險。尤永梅呼籲更多人關注校園欺凌現象，希望欺凌者能受到法律制裁。



童星邵一卜，曾出演過《追夢少年》《築夢情緣》《銀河補習班》等多部影視作品，與明星劉嘉玲、楊冪、鄧超、穎兒都有過合作。她也是上海市閔行區某學校9年級學生。

6月中，邵一卜媽媽尤永梅在女兒的社交賬號上發文，稱女兒受同學嫉妒，被惡意誹謗，在精神上遭受校園欺凌。雖然一些同學曾寫下道歉信承認錯誤，但傷害女兒的行為仍未停止。絕望的邵一卜跳樓輕生，幸得醫生全力救治才脫離生命危險。

童星邵一卜。（紅星新聞）

據內地媒體《紅星新聞》報道，邵一卜從2021年3月新學期開學便發現，一進教室就發現很多同學對她指指點點。有同學在網絡上發布了詆毀她的言論。還有人以她為原型寫小說。雖然這些內容她都沒有親眼看到，但是看到同學們在她面前傳來傳去，還聽到有同學催更後續。

邵一卜回憶，同學會當著她的面說「她爸爸不是已經死了嗎？」有同學發試卷、功課時會跳過她，不小心碰到她的東西就會故作噁心狀，老師讓同學們給成績優秀的同學鼓掌，輪到給邵一卜鼓掌時掌聲就戛然而止。

2021年5月9日，尤永梅接到班主任老師的電話。老師提到，班上的同學都不想和邵一卜玩，因為邵一卜經常出言不遜，說一個男同學是「娘炮」，還說他人穿假名牌、成績差等。尤永梅感到難以置信，女兒平時的言行舉止並非如此。

尤永隨後到學校了解情況，才知道女兒的艱難處境。她要求無理傷害邵一卜的幾個同學寫下道歉信和保證書。

「對不起啊蘿蔔（邵一卜的小名），之前的事情是我太過分了。」

「向您和邵一卜同學表示深深的歉意。」

「保證不再造謠、無中生有。」

「馬上刪除在網絡上發布的有關邵一卜的內容。」



邵一卜同學家長發來的道歉短信。（紅星新聞）

邵一卜選擇了原諒同學，但在這之後，她仍然被孤立。2021年11月7日早晨，邵一卜說，「媽媽，我出去跑步。」其後便出了家門，爬上了6樓的窗台跳下。邵一卜墜樓後，被電纜線短暫地接住，隨後摔在地上，鄰居發現後，立刻將她送往醫院救治。經歷了3個半月的艱難醫治，邵一卜保住了性命，但身體器官多處受傷、骨折，其中創傷性胰腺斷裂為永久受損。

尤永梅提到，2月24日，邵一卜出院後第二天，她就聯繫了班主任老師，明確提出邵一卜的事故由校園欺凌導致，她們要追究涉事同學的法律責任。但是，多次與校方協商追責事宜皆未果。

死裏逃生後，邵一卜重新回到學校上課，準備中考。她聽到有同學在聊她的八卦：「她竟然沒有『毀容』。」

6月中旬，尤永梅通過邵一卜的微博賬號發布舉報信，表示要實名舉報班上對邵一卜欺凌過的學生及其家長，還有未盡到管理責任的班級老師以及學校的相關管理人員，希望追究他們的法律責任，同時呼籲大家關注校園欺凌。