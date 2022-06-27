周星馳激罕露面受央視訪問談回歸25年：我們肯定是把中國故事說好

今年是香港回歸祖國25周年，近年鮮有在幕前曝光，身兼廣東省政協的的周星馳 (星爺) 早前就接受了央視訪問。總台記者朱丹問到星爺的童年夢想，他坦言因為自己喜歡看電影，所以小時候就想成為演員，之後拍過的電影題材甚多，包括外星人、煮菜、踢足球、功夫武俠及文藝片都有，反正想到甚麼就把它做出來。被問到為何他的電影中有這麼多中國元素，星爺表示：「那我肯定是把中國元素 (融入進去) ，因為我懂嘛，我覺得這也是中國的電影最大的優勢，其實就是中國的歷史文化是很深厚，它有太多的精彩故事，所以我們肯定是把中國的故事說好。」

星爺接受央視訪問。(影片截圖)

他又謂回歸25周年，香港一直在變，因為不斷有很多機遇，也有新思維，但有些東西依然是不變的，香港仍是一個國際金融中心，文化中心，他說：「對我而言，我永遠都是中國人，所以香港跟國家其實是文化相同，血脈相通，所以7月1日我們永遠都要慶祝。」

星爺憶述以前曾有內地導演告訴他，被他的電影啟發，他指自己的創意也有受到內地電影啟發，所以香港和內地電影人的關係一直是互相支持、互相學習的。他還表示：「香港的年輕電影人應該利用粵港澳大灣區的優勢，把中國的故事發揚光大，又可以享受到龐大市場，也可以帶動大灣區的發展。我希望香港的未來，在國家的支持底下，可以繼續保持創新活力，我們一起努力去創造未來。」

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