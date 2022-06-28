港台電視31《特戰榮耀》李一桐演出女參謀　跟楊洋不打不相識

港台電視31即將播出內地劇《特戰榮耀》，該劇由楊洋、李一桐主演，講述出生軍人家庭的燕破岳，一直想超越父親，從軍後在各種經歷及磨練下，終於成為一名優秀的武警特戰隊員。全劇雖然是男性為主，但女主角李一桐卻十分搶戲，飾演女參謀艾千雪，跟楊洋不打不相識，二人惺惺相惜，之後還會有感情線，連喜愛甜寵劇的女性觀眾，也會喜歡這一部作品。

《國劇830：特戰榮耀》

播映詳情：2022年6月30日開始 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五）

李一桐剪了一頭清爽短髮，演出參謀艾千雪。（劇照）

《特戰榮耀》以楊洋演出的燕破岳為主線，由他初入軍旅表現出色，卻因為專注於個人主義，忽略了團體精神，而被安排加入炊事班，想不到班內臥虎藏龍，令他實力大為提升。此時燕破岳邂逅了艾千雪(李一桐飾)，因為好友蕭雲杰調戲女方，令燕破岳和艾千雪關係尷尬，仿如鬥氣冤家，及後燕破岳多次在軍旅考核獲得佳績，艾千雪開始對他另眼相看，二人漸生情愫，在陽剛的軍人劇種之中，增添了男女感情元素。

劇中李一桐跟楊洋仿如鬥氣冤家。（劇照）

李一桐最為人熟悉的作品，必定要數到《新射鵰英雄傳》女主角黃蓉，可愛俏麗，精靈活潑，為她闖出名堂，之後擔正的劇集有《鶴唳華亭》、《驪歌行》、《愛我就別想太多》、《我的時代你的時代》，全是叫好叫座之作，不過角色大多是女性化，她為免被定型，李一桐接拍《特戰榮耀》的女參謀艾千雪一角，讓人眼前一亮。

+ 3

劇中艾千雪是特戰隊中的參謀，一頭爽朗短髮，英姿颯颯，外觀固然是大美女，而且精於射擊、反偵察、戰術運用，跟燕破岳的互動相當甜蜜，有她出場的戲分，也成為劇集的焦點場口，究竟最後她跟燕破岳能否有情人終成眷屬，觀眾就要慢慢追看，絕對不能錯過。