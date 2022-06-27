童時愛上你．首集劇評｜追看性未夠　還看高海寧如何撐起全劇

無綫（TVB）劇集《童時愛上你》今晚（27/6）播出第一集，劇集由高海寧、張振朗及陳展鵬等人主演，故事大綱以高海寧（飾雷紫彤）為出發點，講述這一位化妝品品牌的老闆、霸道女總裁，因為一次意外撞傷個腦而失憶，心智變成小學生，又在機緣巧合之下被安排給張振朗（飾丁宥迎）照顧。整個故事線除了講高海寧、張振朗和陳展鵬之間的感情線，又或者是更深層次的隱喻，夢想（童年）與現實（現時）之間的取捨。



典型愛情故事套路，男女主角（高海寧、張振朗）多年前已經有恩怨。（《童時愛上你》截圖）

雖然第一集主要講高海寧和公司、家庭各人的關係，尤其是她與哥哥袁文傑（飾雷德信）的對立，還未有她出意外後「變成小學生」的戲份，劇情還未正式進入「戲肉」，但是節奏總算是明快冇拖戲。

三角戀加多個陳展鵬。（《童時愛上你》截圖）

可以看出來，第一集重點就是介紹劇中人物以及他們的關係，例如是典型的愛情故事套路 ，女主角高海寧和男主角張振朗一早已經結怨，而且個性硬朗霸道的高海寧為了公司更與哥哥袁文傑爭權，陳展鵬（飾商查禮）就是愛慕着高海寧的下屬等等。值得一讚的是一集以內就將所有人物性格、錯綜複雜關係以好短的篇幅令觀眾了解。因為整套劇集都以高海寧為骨幹，觀眾再追看下去的話就可以省略時間理解各人的背景，全副心機投入在以高海寧、張振朗以及陳展鵬為主的愛情故事當中。

不得不提胡楓修哥（飾雷鎮嶽）真的甚具壓場感。（《童時愛上你》截圖）

這幕戲可算是第一集高潮位。（《童時愛上你》截圖）

講完好的部份，就要提一提不足之處——追看性。愛情的元素就有化妝品公司的霸道女總裁、「打對台」的化妝品KOL以及女總裁下屬（兵）這個組合堪稱是大人細路都睇得明的套路，不過就欠缺了吸觀眾睇下一集的追看性。在第一集之中完全欠缺了整套劇集《童時愛上你》的重點「高海寧失憶變回童年」這部份。如果沒留意過劇集內容或者預先睇過預告，大概會覺得這套劇集與劇名《童時愛上你》不貼題，予人一種正在收看霸道女總裁遇上化妝KOL愛情商戰片。就好似寫故事文章一樣，順敘法講故仔固然好，但如果用倒敘法先透露些少高海寧變成「小學生」的畫面，再駁回首集的劇情之中，相信會勾起更多人的好奇心追看下一集。