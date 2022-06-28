《披荊斬棘》名單確實已抵長沙待拍攝　林峯吳卓羲成焦點撼舊哥哥

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》是去年推出的真人秀節目，第一輯的節目在播出後傳迅速成為熱話，而參與的藝人亦再次翻紅。衍生出不同的綜藝節目及團體，例如大灣區哥哥。去年第一季完美落幕後，電視台宣布會舉辦《披荊斬棘的哥哥》第二季，早前透過微博宣佈第二秀將會改名為《披荊斬棘》。

《披荊斬棘的哥哥》全員大合照。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

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節目未開始錄影網上已經傳流不少參加者名單，早前有一張聲稱是最終版的名單出現在社交平台，名單有：陳小春、曾比特、林峯、劉愷威、吳卓羲、張智霖、周柏豪、吳建豪、言承旭及王大陸等人。而昨日（27日）內地爆出第二季的《披荊斬棘》已經開始進行彩排，預計明日（29日）將會進行第一次的錄影。

網上流傳披荊斬棘的名單 (網上圖片)

內地網民昨日（27日）在長沙錄影棚外目睹有林峯、吴卓羲、劉愷威、張智霖、曾比特、陳小春、温兆倫等人出現，而網傳名單中的任賢齊及吳建豪等人亦被爆已經到達長沙準備拍攝工作。看來參加者名單已定，攝影工作亦己準備就緒，《披荊斬棘》亦會帶起新一波的熱潮。多位哥哥率先到達節目組安排的宿舍進行熱身，以便日後錄影。而最近在內地因《聲生不息》而爆紅的曾比特亦有份參與《披荊斬棘》拍攝做「哥哥」，盛傳因為拍《聲生不息》時吸納不少粉絲，所以臨時加入曾比特為節目加添新鮮感。