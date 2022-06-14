披荊斬棘｜林峯身在內地備戰？　吳卓羲黃宗澤在香港參賽機會渺茫

去年內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》大受歡迎，今年芒果TV再接再厲將推出第二季更改為《披荊斬棘》，未播已經在網上引來話題。早前網上流傳一份名單有周杰倫﹑陳偉霆﹑吳卓羲等人，陣容相當強大，但近日在「芒果綜藝錄製」的微博上顯示確定有11位男明星參賽，當中包括在第一季已參加過的陳小春、張智霖、林曉峰同李承鉉，不過最終參賽名單有待官網公佈。

去年《披荊斬棘的哥哥》大受歡迎。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）

據「芒果綜藝錄製」的微博上顯示，確定參賽的哥哥中有陳小春、張智霖﹑林曉峰，傳出是次他們再度參賽將會重新洗牌，加入戰團。還有多次傳出在名單上的林峯，而翻看他的微博IP位置，顯示在廣東，讓不少網友猜測他應該在內地，而他的兩位好兄弟吳卓羲﹑黃宗澤亦多次被傳出參賽，不過翻看他們的微博IP位置均顯示在香港，看來參賽機會不大。還有來自泰國的人氣偶像MikeAngelo，他的微博IP位置，顯示在湖南，更讓網友相信他是參加者之一。

林峯同MikeAngelo的微博IP位置顯示在內地，讓不少網友相信他們將會參賽。（林峯微博圖片﹑MikeAngelo微博圖片）

除了他們之外，名單上還出現有在第一季已參加過比賽的李承铉﹑汪峰﹑張震嶽﹑潘瑋柏﹑任賢齊同吳建豪，據指節目錄製時間在今個月的29日，傳出待《乘風破浪》（前名為《乘風破浪的姐姐》）播畢後，在8月份就播出《披荊斬棘》。

張智霖﹑林曉峰﹑陳小春傳出會再度參賽。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）

「芒果綜藝錄製」的微博爆出參賽名單。（微博截圖）