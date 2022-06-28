你好香港 |容祖兒04年首登春晚感震撼　揚言推廣港樂：多了個使命

為慶祝香港回歸25週年，內地官媒《人民日報》推出「你好，香港」系列人物微紀錄短片，邀請香港各界名人共同暢談25年來的經歷與變化，佘詩曼、謝霆鋒、霍汶希等娛樂工作者都有參與。



Joey短片於近日發布。（視頻截圖）

今日（28日），容祖兒（Joey）的短片正式發布，她在片中回顧97年前後自己的變化，以及首次到內地工作的場景：「97年之前，我還是一個讀書，求學的學生，但是踏入97年之後，我的人生就改變了這麼多。第一次來內地工作是04年的春晚，我的一首《揮著翅膀的女孩》，這首歌就好像一張名片，就拿給全中國內地所有觀眾朋友認識、介紹容祖兒。」Joey續指道：「當我知道我自己有機會站在舞台上面，我不敢想象這是個真的事情，是一個夢，因為我沒有看過這麼多人在舞台上面綵排，我們都會花上可能一整個禮拜去綵排，我們一定要把最後的那個年三十晚上的表演做到完美。通過春晚，我們可以跟兩岸三地的歌手朋友來一次交流，很厲害的很震撼的一個（感受）。」

近年來，Joey參加了不少內地綜藝節目，她大談在內地工作的感受：「到了今天我有機會在內地工作，我非常非常的榮幸，我希望我能夠成為一個橋樑，把我在香港表演累積的一些經驗，或者是我自己對於港樂的愛，分享給內地的朋友。我也見證了內地所有不同製作單位的努力，他的拼搏，他的很勤奮，所以我自己也希望有一天，我真的可以把這種經驗跟香港的朋友分享。今年是香港回歸25週年，就是我會更加努力地去抓緊這個機會，把握好做港樂的推廣，我覺得我自己的工作上面，多了一個使命。」

Joey希望自己能成為港樂與內地交流的一個橋樑。（視頻截圖）

對於歌手這個職業，Joey也非常熱愛，她直言：「我對於歌手這個門檻，我自己定得很高，這對我來說很神聖的一個職業，它是人與人之間交流的一個橋樑，你要用自己的一個真心，去跟每一首歌曲產生感情，然後帶給大家有很多的安慰，很多的共鳴，這個是太重要了。我除了學會做歌手，我也因為音樂這個部分學會了做人。」

Joey表示實力很重要，但相信自己更重要。（視頻截圖）