連詩雅生日陳家樂準時送上祝福　不停叫準老婆増肥閃到盲

香港藝人連詩雅（Shiga）早前與陳家樂（Carlos）在社交平台宣布訂婚後，收到海量的祝福，而日前Shiga及Carlos分別出席活動時都被問到婚期，二人異口同聲表示暫時未安排婚禮，最快要下年才會安排婚禮詳情。

(ig@shi_ga)

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二人宣布訂婚後，各自回到工作崗位，Carlos亦努力拍戲賺「老婆本」。早前傳出Carlos完成香港手上的電影拍攝後會北上工作，而Shiga亦會同行，二人「孖公仔」北上「搵銀」，簡直羡煞旁人。

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅答應了陳家樂求婚，即將榮升「準陳太」（《12個夏天》劇照）

今日（29日）是Shiga 34歲的生日，昨日（28日）Shiga已經在社交平台上載與相識20年的朋友慶祝生日的泳衣照，而未婚夫Carlos亦有留言：「增肥pls！」Carlos於今日亦準時12點在社交平台上載與Shiga慶祝生日的照片，只見Carlos送給Shiga的蛋糕上寫上「陳太」，二人放閃「Sweet到爆」。Carlos亦留言：「Happy birthday！祝你肥肥白白，我就聽晒你話！」Shiga亦上載了「老公」視角的照片並留言：「🍰 nightnight」，二人連吃生日蛋糕都要放閃，網民請先預備「太陽眼鏡」才去祝福他們，以免被他們閃瞎。

準老公陳家樂送比陳太的生日蛋糕 (IG@carlosbb)

Sweet到爆阿! (ig@shi_ga)

連詩雅亦上載「老公」視角照片賀生日 (ig@shi_ga)