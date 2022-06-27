陳家樂鬧市為紮職3開工跳跳紮　真警員到場以為有人打架

香港藝人陳家樂（Carlos）早前向女友連詩雅（Shiga）求婚成功後，二人分別努力工作。Shiga日前出席節目錄影時表示嘉樂求婚當日，自己哭著答應求婚，而婚禮亦應該會在下年才舉行，指自己到錄影當日仍然「暈暈地」，可見Shiga與Carlos幸福滿瀉。

(ig@shi_ga)

Carlos亦努力工作儲「老婆本」，日前（25日）Carlos、黃宗澤（Bosco）及張繼聰（Louis）在旺角區為電影《紮職3》開工，由於旺角區難以封路拍攝，在馬路的交叉位拍攝需等車輛駛走後才能拍攝，而且有很多途人圍觀，所以有點拖慢了拍攝的進度。昨日的天氣十分炎熱，他們三人還要穿上外套進行拍攝一些動作場面，簡直就熱瘋了，但三位主角都十分專業。

由於旺角區難以封路拍攝，在馬路的交叉位拍攝需等車輛駛走後才能拍攝 (資料圖片)

電影還未正式拍攝時，Carlos已經在旁不停的試位，因為他們三人將要拍一場被追殺的場面，Carlos未知是否仍在宣布訂婚的喜悅當中，在等埋位時不停活蹦亂跳，心情似乎十分好，未有受炎熱的天氣影響。

陳家樂在鬧市為紮職3開工 (資料圖片)

而拍攝當日曾因為試位時演員們大叫，所以附近有人報警，而警員接報後立即趕到現場並帶同盾牌下車，以為有人在附近打架。警員了解後原來只是拍攝電影，只抄下職員資料便離去。三人在正式拍攝時演出十分落力，Louis更要在地上打滾數次亦沒有怨言，三人爽快拍攝完便轉下一個鏡頭繼續拍攝。

黃宗澤（Bosco） (資料圖片)