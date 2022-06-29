Anson Lo生日｜ 7.7全港長者免費搭九巴　兼首推1:76生日巴士模型

Anson Lo（盧瀚霆）即將在7月7日迎來27歲生日，後援會啟動的「慈善生日月」，希望在疫情逆境之下，以正面能量， 為大家譜出一片粉紅歡樂以及和諧氣氛。繼 Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store，以及免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環後，今早公布將在7月7日聯同九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)， 舉辦長者免費乘車日！



教主生日，後援會嘅應援一個比一個震撼。今日宣布舉辦7.7長者免費乘車日。

於7月7日當天，65歲或以上長者持有效長者八達通卡及八達通產品，可免費乘搭九巴所有獨營路線（聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960 及 P968 線除外）。屆時各巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，10 個工作天後至30 個工作天內以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。

神徒7月7日應該很忙。

Anson Lo盧瀚霆國際後援會最大目的希望走進社區，讓市民一同響應「慈善生日月」應援活動，用行動傳遞愛心，實踐受惠之餘亦同時回饋。當日全線九巴將貼有二維碼， 乘客每掃一次二維碼， Anson Lo 盧瀚霆國際後援會便會捐出港幣$1予十間本地受惠機構(上限為港幣$27萬元正)

後援會同九巴合作推出1:76 生日主題巴士模型，神徒一定要入手！

而由 6 月 30 起，九巴 7 號線(樂富尖沙咀碼頭)，其車身將會換上是次 Anson Lo 盧瀚霆慈善生日月第三擊宣傳照以及 Anson Lo 新歌《King Kong》宣傳照。此外，Anson Lo 盧瀚霆國際後援會亦將會與九巴首次聯手合作推出 1:76 盧瀚霆生日主題巴士模型，而所有收益扣除成本將會捐予指定慈善團體，預購詳情請留意 Anson Lo 盧瀚霆國際後援會於稍後公布。

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