王祖藍憶父親為免拖累隱瞞病情　「患末期腸癌卻瞞我說去旅行」

王祖藍受邀上內地觀察真人騷節目《爸爸當家》。早前王祖藍談到與父親的關係，王祖藍父親早年患癌去世，父親生前沉默寡言，父子之間甚少溝通，媽媽成了傳聲筒，「講話也會跟我媽說，然後讓我媽傳話給我」。而王祖藍只記得11年來與父親溝通過一次，令他留下深刻印象。



王祖藍憶述父親隱瞞患癌往事。（節目截圖）

來到最新一集，今次有位嘉賓談到母親支持他出國追尋夢想，不惜向他隱瞞自己身體抱恙，幸好最後還有機會親眼看到孫女。說到這裡，大家都已經潸然淚下。這個話題亦令王祖藍憶起往事。

王祖藍說沒有一天不想父親。（節目截圖）

王祖藍憶述，父親當年患上了末期腸癌，卻訛稱自己要去旅行，王祖藍說：「父母都很偉大嘛，就是有病的時候都不會說。那個時候是我爸爸知道我要去演出，他瞞著我說，他去了旅行，原來他是因為腸癌的末期。」

李亞男表情凝重。（節目截圖）

王祖藍指祖父母仍可看到孫仔女是幸運的，他說：「我聽到你說，寶寶還能看見奶奶一面，我是羨慕的，因為我兩個都看不到。」太太李亞男坐在旁邊垂眉抿嘴，表情凝重。王祖藍續與該嘉賓說：「我爸走了有20年，沒有一天不想他。我相信你也是，沒有一天不想她。我相信到我要走的那一天，我也是想他，然後跟他說一句，好久不見，我來了。」說到這裡，王祖藍笑了起來，頓時瓦解悲傷氣氛。