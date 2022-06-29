范冰冰「辟穀」減肥法7日只飲水極速瘦6公斤　籲網友勿亂模仿

女明星為減肥不遺餘力。范冰冰近日拍片分享「辟穀」減肥法，她透露這段期間不進食，只喝檸檬百香果水和紅棗水，7日體重下降了6公斤，並指沒有任何不適感。



范冰冰好靚。（微博/@范冰冰工作室）

「辟穀」（又稱辟谷）源於道家養生法，方法是不食五穀、只吃真氣，以達至身體排毒清理之用。來到現代，辟穀演變成美顏減肥法，短時間內只吃特定的食物，以達成瘦身美容效果。

范冰冰透露，她第一天早上只喝了一杯蘋果醋，以及加了檸檬、百香果的水，並走了5至6公里路。她指沒有糖分和脂肪攝入，皮膚變白滑了，並說：「你的皮膚看上去非常乾淨、毛孔非常細緻，從裡到外透露著光潔、很白的感覺。」

范冰冰分享「辟穀」減肥法。（小紅書截圖）

及至第三天，范冰冰同樣喝了檸檬百香果水，以及蛋白粉加水，並配合走路、熱瑜伽等運動，她坦言體重已減了至少3.6公斤，挺滿意成果。范冰冰說：「第三天晚上稍微有一點點餓。昨天我沒有打卡嘛，但我覺得第二天一切都很好，沒有任何飢餓的感覺，就看著消水腫跟你的這些肉肉們，慢慢的消沉下去。感覺好像臉也在脫水，也瘦的比較明顯。」范冰冰指仍處於清醒狀態，快步走都無問題。她又透露第一次「辟穀」7日總共瘦了6公斤，最長試過「辟穀」10日。

范冰冰話去到第三日已經減了3.6公斤。（小紅書截圖）

直到第五天，范冰冰轉了喝紅棗水，總共減了5.1公斤，並指身體負擔減輕不少，她說：「感覺身體非常輕盈。工作沒有困頓、糊里糊塗。神清氣爽、精神好。」最後七天下來，她減了總共6公斤。

范冰冰減肥第五日話精神好好，但網友指她說話有氣無力、眼神恍惚。（小紅書截圖）

范冰冰雖然多次強調是配合個人體質制定的減肥法，為工作而減肥，呼籲網友不要刻意模仿，但仍惹來不少批評。有網友指范冰冰到了第五天，說話變得有氣無力、眼神渙散，留言道：「看着有氣無力的」、「說話都沒力氣了」、「反應遲鈍了」，並指這種減肥法不健康，容易體重反彈。有網友分享個人經驗稱，當初試過類似減肥法而導致脫髮、停經。有人則擔心范冰冰分享極端減肥法後會惹起壞風氣，留言道：「尤其不會理性思考只會跟風的小朋友，這種折騰好怕她們會走上暴食、厭食的路。」並留言呼籲大家選擇循序漸進的健身減肥法。不過有人稱讚范冰冰瘦到好靚，毅力令人佩服。