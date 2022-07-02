紙房子：韓國篇︱李主儐被封最美人質　超激18禁床戲受關注

改編自西班牙劇集《紙房子》的《紙房子：韓國篇》於上周五（24日）在Netflix上架後，迅速登上非英語劇集排行榜的第一名，成為近期最受注目的劇集。雖然該劇主演陣容鼎盛，集齊劉智泰、朴海秀、全鐘瑞及金侖珍等實力派演員，不過最搶鏡的一定是在劇中飾演造幣廠員工「尹尾善」的李主儐，她在劇中與金智勳飾演的綁匪「丹佛」（Denver）上演一場超火熱的全裸床戲引起網民熱烈討論，更因為亮麗的外型被外界封作「最美人質」。



《紙房子：韓國篇》在Netflix上架後，迅速登上非英語劇集排行榜的第一名。（NETFLIX）

李主儐在《紙房子：韓國篇》非常搶鏡。（NETFLIX）

李主儐飾演的尹尾善在劇中與善良的綁匪丹佛（金智勳 飾）朝夕相處之下互生情愫，再加上得到對方細心照顧槍傷而情感大爆發，展開火熱的愛情戲碼，兩人更不惜為了藝術全裸上陣，成功為該劇寫下令人印象極深刻的一幕，兼且成為劇中觀眾最喜愛的螢幕情侶。

李主儐和金智勳成為劇中觀眾最喜愛的螢幕情侶。（Instagram：@jiraishin99）

兩人在劇中演一場超火熱的全裸床戲。（NETFLIX）

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現年32歲的李主儐於27歲時憑2017年播出的劇集《悄悄話》出道，是娛樂圈中少有比較遲出道的藝人之一，但其實在她成為一名演員之前，曾經是一名女團預備成員。她19歲時，於2008年準備以女團Rainbow成員身份出道，更是當時的經紀公司DSP娛樂對外公開過身份的練習生之一，因擁有甜美外貌和絕佳身材，與另一成員金裁經同樣受到大眾的矚目。

李主儐因參演男團Block B的《Yesterday》MV拍攝而人氣急升，並藉此正式成為一名演員，展開拍劇的生涯。（《YESTERDAY》MV影片截圖）

然而，李主儐在Rainbow出道之前就以「不適合做歌手」為由離開DSP娛樂，並到美國留學，畢業後再回韓國成為模特兒，直到2017年她因參演男團Block B的《Yesterday》MV拍攝而人氣急升，並藉此正式成為一名演員，展開拍劇的生涯。

李主儐的外貌和身材均無可挑剔，再加上紮實的演技實力，前途無可限量。（SPORTSQ）

她出道至今拍攝過15部劇集，包括《陽光先生》、《浪漫的體質》、《那個男人的記憶法》和《前輩，那支口紅不要塗》等等，而她更曾於三部劇中擔任女主角，包括網劇《縱然每次都離別，我們仍然再次墜入愛河》、《魚膾店周邊》以及JTBC的《你好德古拉》，演技備受肯定。

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