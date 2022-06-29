前「極品」工人姐姐再出招　孫慧雪驚訝指：點解可以講咁多大話？

孫慧雪（Snow）日前在社交平台大爆新工人姐姐到埗短短兩星期已經發生「七不思議」事件，包括要求每晚有me time做運動、第一日返工就失聯、開洗衣機只洗自己衫，更用神力將阿雪屋企隻窗推落街。最後阿雪寧願蝕中介費決定辭退對方，工人姐姐卻竟然WhatsApp阿雪要求推薦信，令她哭笑不得，並公開工人姐姐的對話截圖。



阿雪今日（29/6）再在Facebook分享這名極品工人姐姐的事蹟。（IG/ @snow711）

今日（29/6），阿雪再在Facebook分享這名極品工人姐姐的事蹟，更驚訝表示：「點解佢可以講咁多個大話？」。她寫着：「老公話請大家繼續食花生，真係好癲，今日極品姐姐去見工，咁啱見中老公嘅朋友，世界真細小，呢位朋友開頭問佢，點解你兩星期就俾人解僱咗，佢謊稱話，我都唔知點解呀，Agent話我知呢個太太成日亂咁解僱工人，所以佢已經被人blacklist，搞到要用老公名請姐姐！跟住佢拎咗封解僱信出嚟，話你睇下，信上面冇寫原因㗎！然後佢繼續話自己好內向，放假唔出街，今次仲話自己同老公好恩愛！呢位朋友都超醒，佢見到封信上有我老公個名，即刻WhatsApp問點解唔用呢位姐姐！最後朋友同佢講，但你香港有男朋友喎！又唔返屋企，你走啦！跟住佢好尷尬咁走咗！提提大家，佢話喺apps度約見㗎！P.S.呢位朋友仔老公係外國人，姐姐果然係想打外國人工！」網民紛紛建議阿雪將這名極品工人姐姐的名字告訴中介公司：「列佢入黑名單，免有其他僱主中招！」

阿雪驚訝表示：「點解佢可以講咁多個大話？」（孫慧雪FB圖片）

孫慧雪家傭推窗落街徹夜未歸 竟敢提一要求︰求姐姐面皮厚度？

孫慧雪工人姐姐竟要求推薦信。（孫慧雪FACEBOOK）