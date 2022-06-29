孫藝珍宣布懷孕　玄彬《愛的迫降》表白片段翻hit：我喜歡女兒

韓國女演員孫藝珍日前在Instagram宣布懷孕，令粉絲歡喜若狂，並相當期待她和玄彬的愛情結晶品的來臨。兩人主演的《愛的迫降》被外界視作兩人的愛情故事「前傳」，如今兩人不但步入禮堂，更將迎來新生命，兩人在劇中討論想結婚生子的一幕再度被翻出，引起網民關注：「實在太令人感動了！」



不少人視《愛的迫降》為孫藝珍和玄彬的愛情故事前傳。（《愛的迫降》劇照）

在《愛的迫降》的第12集中，利正赫（玄彬 飾）來到南韓後住在尹世理（孫藝珍 飾）家中，有一晚他喝醉後乘機表白，表示自己不想回北韓，想留在南韓與世理生活下去：「我想跟你結婚，生個長得像你的孩子」尹世理回應表示自己喜歡女兒，利正赫則回應道：「我喜歡雙胞胎。」尹世理馬上翻了個白眼：「天啊！」

在《愛的迫降》的第12集中，利正赫（玄彬 飾）向尹世理（孫藝珍 飾）表示想留在南韓一同生活下去。（NETFLIX）

這一幕再次受到網民關注。（NETFLIX）

利正赫又表示希望可以與尹世理一齊白頭到老：「我想見到你白髮蒼蒼，滿臉皺紋，逐漸老去的模樣，你那時一定也很美吧？」尹世理聽完紅了雙眼：「如果你想看到我這個樣子，你就真的要留在我身邊很久才行！」

孫藝珍日前通過IG宣布懷孕。（IG@yejinhand）

雖然觀眾無法在劇中看到利正赫和尹世理結婚生子並且白頭到老的模樣，但現實中的玄彬和孫藝珍不但一同步入禮堂，更將會成為爸爸媽媽組織幸福家庭，幸福無比的樣子令大批劇迷及粉絲大為感動，及不期待見到兩人新生命的來臨。

玄彬和孫藝珍一定要幸福下去！（VAST ENT.）

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