玄彬快做老竇？孫藝珍IG新相疑似小腹凸起 網友驚呼：懷孕了
撰文：聯合新聞網
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孫藝珍與玄彬3月底舉行完婚禮後，4月去美國度蜜月，回到韓國後時常更新IG，最近她再度更新，表態說「大家最近過得好嗎？請大家好好享用美味的午餐並幸福的度過週末時光」，並在文末加上開心打招呼、愛心的表情符號，但因為小腹隆起，讓不少網友驚呼「懷孕了嗎？」
在最新照片中，孫藝珍頭戴草帽，穿著寬鬆白色長裙，與愛犬開心在海邊散步，不過她的小腹隆起疑似懷孕，許多網友紛紛在留言處留下懷孕的符號，並有大量網友留言「如果是真的那就太好了」、「她看起來好像懷孕」、「原來你跟我想得一樣」、「希望是真的」，不過孫藝珍迄今沒有回應。
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孫藝珍也於19日在IG更新了照片，可以見到她與一群友人在室外庭院，圍著火堆聊天，並寫道「昨晚時間飛逝，回憶也飛逝，好日子好瞬間」，看來很享受這樣與朋友聚會的時刻，有網友從照片中，看到一位背對鏡頭，穿著白色外套，頭戴帽子的男生坐在孫藝珍對面，紛紛猜測是否為玄彬。
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