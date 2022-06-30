高志森英國賀餅印囡囡出嫁　狂批倫敦地鐵落後　遭張堅庭隔空寸爆

現年63歲的香港導演高志森近日飛往英國倫敦出席女兒的婚禮，他於社交網分享了他與女兒的溫馨合照，以及他在英國的一些感受。高志森出Post批評倫敦的地鐵，並將自己的位置標注在英國倫敦，以證自己當時的確身處當地。

他寫道：「倫敦地鐵感受「自由的空氣」疫情仍然擴散中，但眼見兩卡車內只有兩位乘客戴口罩（其中一個是我）好有染疫的自由⋯ 自由的空氣中沒有網絡電訊「污染 」 ～ 倫敦地鐵除咗行地面段，是完全沒有網的😳 ，手機享有「與世隔絕」的自由‍⋯🤷🏻‍♂️；什麼年代了？乞丐在車廂中有赤腳行乞的自由，站台也很常見⋯。當然，也有令人眼前一亮的自由（見圖）」並附上3張攝於地鐵的照片。有網民留言表示倫敦的地鐵真的很「惡頂」：「我搭過，有五好 : 好熱、好臭、好舊、好污糟、好驚」，但亦有網民撐地鐵沒有網絡是好事，可享有寧靜片刻。

高志森原post。(fb截圖)

高志森日前又在直播期間提到他對倫敦地鐵的批評，表示：「今日咩世代呀？十年前無訊號都適應到呀！今日你話地鐵下面無手機訊號，真係接受唔到囉，咁奇怪嘅。」直指這個情況十分落後，又指那些欣賞地鐵內沒網絡訊號的人應發起地鐵禁言的要求，又揶揄地鐵中乞衣橫行向途人攞錢「幾好搵」。

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高志森批評倫敦地鐵的言論亦引來了導演張堅庭的注意，張堅庭於社交網出post寫道：「好多人笑倫敦地鐵落後，同新建地鐵城市的確係差大截，不過其他國家用牛用馬當交通工具時，倫敦人已經坐地鐵了（1863年行駛159年歷史）夏天某時段真係熱，而且Central Line特別嘈因為彎路多。伊利沙伯線則和香港一樣，似乎仲舒服啲，但網線仍未完全開通，做嘢慢板。倫敦有272地鐵站，未計女王線的41個站，咪隨便話倫敦地鐵落後，有個農民初用iPhone 14面有驕容，話你部iPhone 1好落後，真係唔知點回應，惟有承認：對，iPhone 14係比 iPhone 1（2007出機）先進。」隔空寸爆高志森。