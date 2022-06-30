優酷推港劇場片單　《超能使者》《隱形戰隊》多套新劇或內地先播

7月1日是香港回歸25週年，內地視頻平台優酷特別推出「港劇場煲劇片單」，分為「新片片單」與「經典片單」，包括熱播新劇、待播劇和經典老劇30餘部。



新片片单以「新式港味『煲』」为題，有《白色強人II》、《法證先鋒5》、《破毒強人》、《廉政狙擊》、《超能使者》、《隱形戰隊》、《隱門》、《傲嬌與章經》《疊影狙擊》。當中郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠等主演的《白色强人II》已於6月22日首播，而黃宗澤主演的劇集更高達三套之多，包括《法证先锋5》《廉政狙击》《叠影狙击》，都是懸疑犯罪題材，加之又於優酷率先公開，不知道會不會在內地播出先呢？

黃宗澤三套劇待播。（微博圖片）

而經典片單則分為三大類，「硬核臘味『煲』」包括《使徒行者》、《飛虎之潛行極戰》、《反黑》、《刑偵日記》、《潛行狙擊》；「精品水晶『煲』」有《法證先鋒4》、《仁心解碼II》、《夥計辦大事》；「闔家歡樂『煲』」中的《家族榮耀》、《大帥哥》等。除此之外，還有《飛虎之壯志英雄》、《飛虎之雷霆極戰》、《鐵拳英雄》等港劇。

經典片單囊括不同年代、不同類型港劇。（微博圖片）

優酷港劇場創建於2018年，幾乎每年都會進行一輪主題、片庫的更新，囊括90年代至今的經典大熱劇集。根據去年12月31日的數據顯示，港劇場受眾範圍涵蓋60後至00後；其中 80至00後年輕群體佔比超過半數達到69.0%。