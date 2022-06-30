你好香港 | 陳偉霆自認在「最好的時代」：肯定得到你想要的將來

臨近7月1日，內地官媒《人民日報》陸續推出「你好，香港」系列人物微紀錄短片，繼佘詩曼、謝霆鋒、容祖兒等之後，陳偉霆（William）的新片也於日前發布，大談在北京的生活。



陳偉霆亦有參與「你好，香港」系列人物微紀錄短片。（視頻截圖）

一開篇，陳偉霆就講道：「我覺得自己很幸運，因為我在一個最好的時代，最好的地方。這個地方給到我們太多的機會，我們這一代人比任何人都幸福，只要不放棄的話，你肯定有得到你想要的將來。」

陳偉霆自認幸運。（視頻截圖）

回顧小時候的歷史課堂，陳偉霆表示會看到黃河跟長城，還有天安門：「你會覺得很遠，在香港，我們最遠到內地可能就去廣州了，很少說我們要去北京這麼遠。最近我錄了個節目，去了黃河，很震撼，我走近黃河，碰了一下黃河的水，我會覺得我小時候看過這麼遠的地方，我終於能摸到你了，我媽下一次來，我希望可以帶她去，走走那個長城。對於我們來說，碰到長城或者黃河，意義是非常不一樣的。」

2013年，陳偉霆進軍內地市場，他憶述當年背著一個背囊到橫店拍戲，第一套就是古裝：「我一看劇本，基本上我看得懂，但是我說不出口，對手說了什麼，我也聽不懂，我連去賓館樓下點菜，每一次要溝通很久，才能換來一碗麵，我吃的不習慣，交流有問題，身邊沒有朋友，那時候我給自己一個承諾，就是我任何一句台詞，我說一句話，我都應該是用說國語的，就算是後期有配音，我現場還是要堅持說國語。」

陳偉霆回憶出道內地工作時連語言都不通。（視頻截圖）

至於選擇在北京安家，陳偉霆坦言：「大概有四到五年，基本上我的時間每一天都在工作，都住在劇組的酒店。我最常住過的一個酒店，是為了春晚，因為每一年上春晚的時候，我們綵排的時間比較長，表演完之後，大家說新年快樂，身體健康，然後回去又睡，就是我會覺得，我缺了一個家，我好想要一個歸屬感。」於是，他開始考慮在香港住還是內地：「因為去工作的時候要坐車，每一次都是經過天安門就三秒鐘就過了，所以我是通過騎車，去認識北京。晚上騎車你會感受到我覺得很真實的北京，騎車經過天安門，這麼近距離你一個人去感受，真的讓你很安靜，很穩的感覺，所以那個時候開始，我就知道，我選擇在北京住。你的心在哪裡，哪裡就是你的家，我很開心，在北京我會找到自己的家。」

陳偉霆在北京找到歸屬感。（視頻截圖）