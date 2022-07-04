肥媽做手術譚詠麟親自探望慰問勁感動：我哋嗰代有呢種情誼在

肥媽Maria Cordero近日受邀上內地電台節目《麗人麗語》分享娛樂圈秘史。肥媽透露好友陳百強生前對自己施予太大壓力，肥媽曾勸說他要放鬆。



陳百強。(劇照)

巨星陳百強（Danny）年僅35歲就因腦衰歇逝世，他生前飽受抑鬱症之苦。肥媽憶述無奈歎道：「嗰日我去佢屋企，佢個琴上面，每一個獎都有一盞燈（照住），佢每一個都數俾我聽囉。我話唔好咁啦，Danny，你咁樣會好辛苦㗎。因為花無百日紅呀嘛你明唔明呀，你畀咁多壓力自己，係唔可以。」

陳百強版的《今宵多珍重》始終是不少香港樂迷的最愛。 (影片擷圖)

當主持人說到獎項是名譽時，肥媽就用手指指住腦袋說道：「呢，喺呢度，你上吓YouTube就有㗎啦！佢邊度擺到咁多嘢啫。要斷捨離㗎嘛，過去嘅讓佢過去，未來嘅都係挑戰，要向前看，唔係向錢看。」

肥媽回憶梅艷芳、陳百強、張國榮往事。（小紅書影片截圖）

除了陳百強，肥媽亦有提到其他好友。她稱讚譚詠麟有義氣又貼心。肥媽做手術時，譚詠麟親自到醫院探望她，肥媽憶述：「我老公落咗街買嘢俾我食，嗰陣我喺手術室出嚟，我話老公呀，見到嘅竟然係阿麟。我話點解會係你，佢話你做手術呀，你冇嘢呀嘛。佢特登嚟睇我。」肥媽續指：「我哋嗰代係有呢種情誼在嘅，你有事呢，我會即刻嚟睇你。」

譚詠麟。（陳順禎 攝）

肥媽稱每逢舉辦演唱會，只靠一個電話，巨星好友便會義不容辭來幫忙，包括林子祥、葉倩文、巫啟賢、草蜢、曾志偉、阮兆祥等人。而張衛健更是帶埋成隊Big Four（許志安、蘇永康、梁漢文）前往捧場。肥媽說：「我開演唱會，打電話話我開演唱會啦，過嚟幫手，佢哋會『哦！』唔會講第二樣嘢㗎，『哦！』就嚟㗎啦。」

而無論有沒有空擋，好友都會立即通知。肥媽沒有給演出費，每人贈送一隻手錶做禮物，她說：「佢哋叫我，我又唔托手踭；我叫佢哋，佢哋又唔托手踭，咁咪OK啦。」