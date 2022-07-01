乘風破浪3｜黃奕失誤爆喊自責　胡杏兒安慰：我們都戰勝了自己

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）今（1日）進行第三場公演PK賽，在第一組對決時胡杏兒組的黃奕出現失誤，在展現空中技巧時從威亞上掉了下來，令到她非常自責。雖然在PK賽中輸給王心凌組，不過隊友並沒有責怪她，揚言安全最為重要。

胡杏兒組唱跳歌曲《11》 。（胡杏兒微博圖片）

胡杏兒﹑徐夢桃﹑柳翰雅﹑黃奕﹑許茹芸一組共同表演歌曲《11》，而該歌曲在中間位置有展示空中技巧的高難度動作，在配合歌曲節奏之下，她們劃一拉緊威也繩做出旋轉動作，不過當落地一刻黃奕似乎重心不穩而從威也上掉下來，此時其他人仍拉着威也繩跳着舞，黃奕頓時顯得不知所措，後來才跟上節奏完成整場表演。

黃奕從威也掉下來。（影片截圖）

表演出現失誤令她當下非常自責，回到後台不停怪責自己：「就是還是自己著急了，到快下地上的時候是掉下來了，掉下來之後我就一直看威也在上面，真的就犯了一個低級錯誤，能做到的沒做到，很自責。」揚言自己拖累大家，不過隊友認為不重要，最重要是人安全就好。

黃奕好自責。（影片截圖）

眼見黃奕不斷自責作為隊友的胡杏兒亦不斷安慰，事後她更在微博上貼團隊訓練時的狀況，大家雙手練得紅腫非常，其認為戰勝自己最重要：「我們這一期《11》的舞台真的很不容易，無論結果怎樣，我們都戰勝了自己！」最終她們只獲得781分輸給王心凌組的915分。

為表演付出了不少努力。（胡杏兒微博圖片）