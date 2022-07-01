乘風破浪3｜Twins合體翻筋斗輕鬆贏　全員晉級兼獲全場第一名

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）今（1日）進行第三場公演PK賽。賽前被看好的王心凌組，包括有阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑吳謹言及張天愛，果然沒有令大家失望，除了贏對手胡杏兒組之外，還獲得全場最高分數，令不少網友都替她們感到高興。

第三場公演會淘汰三位姐姐。（影片截圖）

對決賽來到第三場，各位姐姐為了不被淘汰都出盡全力，而王心凌﹑阿Sa﹑阿嬌﹑吳謹言及張天愛共同表演跳唱的歌曲為《星星點燈》，該歌曲在舞蹈動作上比較快同有難度，令到阿嬌好多時跟不上，甚至在訓練的過程中感到沮喪，阿嬌顯得不開心表示：「我的壓力好大，跳不好，是有點壓力的，感覺之後我就變成了拖慢她們的那個，所以我就自我反省，我就自己去摳動作。」

阿嬌跟不上動作。（影片截圖）

為了不成為拖累阿嬌不停練習，而好姐妹阿Sa此時亦表示主動陪她訓練，二人一起訓練時進度順暢，令阿嬌信心培增：「我跟她就是默契，就是習慣她在旁邊，就好像我忘記舞，她會陪着我一樣，有安全感。」而阿Sa就表示:「她是一個慢熱的人，但可能我跟她那麼多年，我很清楚她，那當然自己的組合也必需要合體一下嘛，這樣才好看，只要我在的話，她都會是比較輕鬆比較開心。」姐妹二人互相扶持，好感情讓不少網友羨慕。

阿Sa陪阿嬌訓練。（影片截圖）

有阿Sa陪伴令阿嬌有安全感。（影片截圖）

有努力付出自然就有回報，在正式上場後她們一開始玩高空升降，高難度的動作令大家眼前一亮。隨後齊舞動作非常整齊，阿嬌﹑阿Sa更出殺手鐧左右兩邊一起翻筋斗，而且動作一致跟上音樂節奏，令大家不禁再次回想她們在《明愛暗戀補習社》的翻筋斗畫面，引起一波回憶殺。

高空動作令大家眼前一亮。（影片截圖）

姐妹二人翻筋斗。（影片截圖）

而她們的對手則是胡杏兒﹑徐夢桃﹑柳翰雅﹑黃奕﹑許茹芸帶來的《11》，同樣地胡杏兒組亦大玩高難度動作，在唱跳的中途玩空中旋轉，可惜最終只獲得781分輸給王心凌組的915分，而王心凌組更是獲得全場的第一名。當然她們全員能順利晉級，而胡杏兒組亦淘汰了柳翰雅同黃奕，還有于文文組的劉戀遭到淘汰，第三場公演一共淘汰三位姐姐。

胡杏兒組亦玩高空動作。（影片截圖）