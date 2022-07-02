優酷統計近10年內地觀眾最愛港劇　《刑偵日記》收視仆直仍排第三

TVB在內地一向粉絲眾多，港劇黃金時代更承載了不少人的記憶，日前新華網聯合優酷發布《2022港劇觀看報告》，以2021年優酷港劇場的數據為依據，可見去年全年優酷港劇場觀看總時長接近40億小時，同比增長28%，在觀眾年齡分布上，60後和70後合計占比近三成，90後和00後逐漸成為港劇觀看主力軍，合計占比達42.8%。此外，李若彤版小龍女成為觀眾票選印象最深的港劇角色，「做人呢，最緊要係開心」、「人生有幾多個十年」、「一家人就係要齊齊整整」等經典對白更是深入民心！



日前新華網聯合優酷發布《2022港劇觀看報告》。

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報告還統計了最近十年播出的港劇中觀眾最愛的新港劇Top 10，《逆天奇案》以超過1.54億小時的時長高居第一位，緊隨其後的就有《伙記辦大事》及《刑偵日記》，由影后惠英紅、視帝王浩信、金像獎「最佳男配角」姜皓文主演的《刑偵日記》演員陣容強勁，但全劇平均收視只有13.77點，到結局周更跌至10.2點，但仍是內地觀眾最愛港劇的第三位，而冠軍《逆天奇案》全劇平均收視高達27點，成為2021年最高收視劇集，從報告的數據顯示，警匪查案劇依然是內地觀眾的至愛！

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