林二汶推新歌《中華·頌》賀七一回歸　自稱一直對國樂有濃厚興趣

今日（1/7）是香港回歸中國25周年，不少藝人紛紛在社交媒體上發文慶祝，當中林二汶更在Instagram上載新作品《中華·頌》，當中參與作詞及MV監製等，可見林二汶為此付出不少心血，她在帖文中更寫道：「一直對國樂有濃厚興趣，也對中國文學文字著迷。小時候淺讀過中國文學，長大後也沒有停止學習，學習欣賞中國古今文字的美。中華民族有著千變萬化的歷史，就如人生，本來也是千變萬化，但一切萬變不離其中，根，始終如一。」

林二汶更在Instagram上載新作品《中華·頌》（陳順禎攝）

此外，林二汶更向香港中樂團的張重雪老師道謝：「由衷感激香港中樂團首肯張老師是次參與。能夠跟這位殿堂的藝術家一起製作音樂，夫復何求。也感激我的老師和前輩，鼓勵我從中國文化的根基中探索，開展不同創作的可能性。傳統國風音樂，配合中國文字，在中國文化源遠流長的歷史，一代一代人將這些美傳承下去，何嘗不是美事？」

林二汶表示自己對國樂有濃厚興趣。（IG/@lam2）

而上個月內地社交軟件「小紅書」上，有位疑似林二汶的用戶出現，雖然該用戶一直都沒有申請身份驗證，但是不少內地的網民透露她發布的文章風格，認為就是林二汶本人，不過經過傳媒的報道後，這位用戶就沒有在小紅書上更新近況，但是今日該帳號居然與林二汶的Instagram差不多時間發布《中華·頌》，令人不禁懷疑用戶正是林二汶本人。

此影片在早上約10點發布於小紅書。（小紅書/@Lam2）

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