聲夢傳奇2｜一集出現兩個冠軍級人馬　江廷慧戰勝新冠出賽贏高分

《聲夢傳奇2》今日（2/7）繼續播出第一輪第二場的淘汰賽。江廷慧（Vivian）和彭家賢（Zayden）成為了今集《聲夢傳奇2》之中最佳成績的參賽者，其中江廷慧（Vivian）更獲Gin Lee「借」出一對私家「戰靴」，狀態大勇！



表演跳唱加上Rap的文佐匡（Sean）。（《聲夢傳奇2》截圖）

第一個出場的就是泳兒組別的文佐匡（Sean）。出賽前他表示自己學了兩年唱歌，而跳舞只是學了幾個月，本身不打算跳舞的他在導師們鼓勵下才決定加入舞蹈部份，而且演出部份忘了詞，陳奐仁說：「唔記得歌詞都未『瀨』（嘢），係之後你先『瀨』。」還好最後得到了19盞綠燈。

彭家賢（Zayden）好有實力。（《聲夢傳奇2》截圖）

今集第二位出場的是林奕匡組的彭家賢（Zayden），本身是酒廊歌手的他表現相當出色，聽完他演唱《愛與誠》後，林奕匡說：「首歌係不斷昇華，去到第三段嘅時候我係起晒雞皮。」而曾為《愛與誠》灌錄demo的張佳添也十分欣賞他，說他是「古巨基和蘇永康的合體」。最後彭家賢（Zayden）得到23盞綠燈。

原來《愛與誠》的demo由張佳添「出馬」。（《聲夢傳奇2》截圖）

其後李茵彤（Desta）得到8盞綠燈，JW組別的陳昊廷（Timothy）獲得16盞綠燈。蕭呈謙（Nicole）得到14盞綠燈，徐浩給評分時就說：「我曾經想畀紅燈，但係發覺得佢係咁多位入面唯一一位有歌手氣息嘅。」

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值得一提的是今集出場的江廷慧（Vivian），她參賽的經歷可謂是一波三折。為了追夢的她於加拿大辭職返港，首先因疫情買不到機票而要經上海飛返港，於上海隔離的時候又被驗出確診新冠肺炎，幾經辛苦之後才順利康復回港，差一些就趕不上比賽。

江廷慧（Vivian）表現好出色。（《聲夢傳奇2》截圖）

今集《聲夢傳奇2》比賽，因為發覺穿着高跟鞋跟太高，Gin Lee（李幸倪）又知道江廷慧（Vivian）沒有合適的高跟鞋出賽，所以就臨時找了一雙鞋給她，結果還真的對江廷慧十分有幫助。Miss Chan Chan陳潔靈更指：「其實換咗對鞋真係唔同，呢啲就係中國人叫嘅上鬆下沉。」Gin Lee（李幸倪）也問江廷慧：「對鞋舒唔舒服？呢對鞋就畀你啦，都係唔好，你畀返一蚊我啦。」江廷慧還十分感激Gin Lee（李幸倪）送了一雙私家「戰靴」給她。江廷慧在這輪比賽中得到22盞綠燈的高分成績，依排名計，暫時位列第二位。