張學友央視打氣片遭刪除　指身為中國人感驕傲：希望大家以理服人

「歌神」張學友早前就香港回歸25年接受內地央視訪問，他在片段中以廣東話說︰「大家好，我係張學友。香港過去25年經歷過好多高高低低、起起跌跌，但係因為我係同呢個城市一齊成長，我喺度出生，喺呢度長大。我仍然都相信呢個城市，希望呢個城市變成一個比以前更加好嘅城市，香港加油﹗」有人指張學友全程沒提「回歸」及「祖國」，惹來內地網民爭議，最後片段被官方刪除。

張學友無端捱轟。(微博圖片)

張學友今日（3日）回覆傳媒：

「本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。我在香港出生香港長大，也希望在香港老死。正因爲我跟香港的緣份如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候，我聽過『北京加油』、『武漢加油』、『上海加油』⋯，但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語」『禁色』，我個人無法理解。本人是經過香港受國家高速發展而獲益的其中一員，如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。」

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