倪匡離世｜產量高日寫2萬字　與金庸黃霑蔡瀾封「香港四大才子」

今日（3/7）作家沈西城在社交媒體證實，香港著名小說家倪匡離世的消息，享年87歲。倪匡於50年代由內地來到香港，期間擔任過校對、助理編輯、記者，自學成才再成為專業作家，其後更憑《衛斯理》系列而成名，與金庸、黃霑及蔡瀾，被喻為「香港四大才子」。

作家沈西城在社交媒體證實，倪匡離世，享年87歲。（CFP）

倪匡先生在寫作面非常廣闊，小說包括偵探、科幻、武俠、言情等。其協作速度亦極為驚人，有指倪匡每小時可寫八千字，更同時為12間報館寫連載系列。已故金庸曾評價倪匡為「無窮的宇宙，無盡的時空，無限的可能，與無常的人生之間的永恆矛盾，從這顆腦袋中編織出來。」更大讚倪匡先生華人科幻小說界最具影響力的作家，結局往往出人意表，其中以《衛斯理》系列 、《原振俠》系列、《女黑俠木蘭花》系列等。

武俠小說一代宗師金庸於2018年離世，享年94歲。（CFP）

倪匡年前曾於訪問中自稱「自有人類以來，漢字寫得最多的人」，當時坦言：「當年寫這麼多才能維持生存。因此，我曾經逼迫自己每天寫二萬字。」提到倪匡是香港少數純以寫作致富的作家，他搞笑說：「反正吃不飽餓不死，混到現在80歲。」

倪匡曾於訪問中自稱「自有人類以來，漢字寫得最多的人」。（CFP）

由於小時候家中貧窮、兄弟姐妹眾多，沒有什麼娛樂，最大的樂趣就是看書，升上中學後就愛看翻譯小說。倪匡曾透露認為人腦和電腦一樣，都是要先輸入材料才會運作，相信童年時從書本所吸收的，成就日後寫作的泉源。

黃霑於2004年病逝。（CFP）

四大才子中只剩蔡瀾一人。（CFP）

倪匡與金庸、黃霑及蔡瀾被譽為「香港四大才子」，四人各有所長，除了學識淵博，更分屬好友。四子於七、八十年代開始被廣為認識，其中黃霑和金庸分別於2004年、2018年病逝，四大才子中只剩蔡瀾一人。