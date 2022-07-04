開心無敵獎門人｜曾志偉搵舊遊戲勾回憶　陳瀅預告有濕身環節

曾志偉再次「出山」做獎門人派送歡樂！由曾志偉擔任獎門人，加上「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩以及新長老吳嘉儀、程浩駿主持的《開心無敵獎門人》今晚（03/7）進行第一集錄影。《開心無敵獎門人》第一集有陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒；張穎康、Eric Kwok、陳奐仁、鄭融、連詩雅以及姜麗文上節目做嘉賓，陣容非常鼎盛。



曾志偉「出山」做獎門人主持《開心無敵獎門人》。（梁碧玲攝）

曾志偉接受傳媒訪問時坦言，最初幾集將會從175個經典遊戲之中抽取30多個出來，希望勾起大家的集體回憶，而做幾多集則未有定數，要視乎觀眾反應而定，不過他也說：「今年係55周年，節目至少做到台慶後再算。」他又指，今次節目得到十分多贊助，總計已超過1000萬。「獎老」阮兆祥也表示現場觀眾入場票也十分緊張，曾志偉又笑言：「會配一張MIRROR飛。」

曾志偉「出山」做獎門人主持《開心無敵獎門人》。（梁碧玲攝）

陳瀅、周嘉洛上節目《開心無敵獎門人》。（梁碧玲攝）

陳瀅接受《香港01》訪問時表示，自己上一次參加《獎門人》節目已經是2014年《女人俱樂部》（《M Club》）的時候，周嘉洛則笑說沒印象：「對上一次睇已經係中學定小學。」陳瀅續說：「細個睇獎門人睇到好開心好興奮，當知道自己有機會參與係好開心，特別係JW，佢勁興奮。」

陳瀅上節目《開心無敵獎門人》。（梁碧玲攝）

問到遊戲部份，陳瀅和周嘉洛透露：「有辣辣壽司啦，有搵啖食仲有大電視，都係啲經典遊戲。冇練習過呀，因為好多都係今日入到廠先知會玩。」她還笑言有點擔心大懲罰的部份，說：「我知佢哋有個濕身環節，同埋有wasabi，所以你（周嘉洛）先着到咁，好叻呀，聽到都覺得凍，希望廠入面冷氣唔好開咁大，哈哈。」但講到食wasabi，陳瀅又表示試過用食wasabi方法訓練自己流眼淚，說：「嗰陣唔識拍喊戲，上網搵到食wasabi練喊戲，小妹妹咩都唔識就試吓，我就買咗支wasabi唧落個口，發覺真係得嘅，不過個樣就太難睇。」周嘉洛則笑言自己最怕贏不到大獎，說：「最驚贏唔到，我頭先收到風大獎係有啲嘢。」

陳瀅上節目《開心無敵獎門人》。（梁碧玲攝）

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