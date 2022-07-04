童時愛上你．劇評一｜如果高海寧駕馭到「雷紫彤」一定攞硬視后

無綫劇集《童時愛上你》上周第1至5集收視為14.5點，以小品劇來說算是不錯的成績。故事以高海寧（飾雷紫彤）失憶後，記憶回到8歲時候為開端，之後再舖排出她在張振朗（飾丁宥迎）和陳展鵬（飾商查禮）之間，兩擇其一。劇集走輕鬆、喜劇、愛情路線，於20集《十八年後的終極告白2.0》後作為緩衝，幫觀眾轉一轉口味，實在一個不錯的安排。



由高海寧任女主角的新劇《童時愛上你》首播，飾演霸氣女強人雷紫彤（Amanda）。《童時愛上你》

劇集發展雖然有點緩慢，對某些人來說可能會覺得不夠追看性，但《童時愛上你》還是有不少看點，舉例說高海寧較少擔任女一位置，而且大家都會好奇高海寧會如何飾演一個8歲「細路女」，所以《童時愛上你》對於觀眾來說是有一定吸引力的。其次高海寧於以往幾套劇集中表現都十分優異，所以大家對她的期待還是十分之高的。

高海寧飾演一個失憶後剩下8歲記憶的角色。（《童時愛上你》截圖）

正如上一篇劇評所說，《童時愛上你》受限於劇本所以主角高海寧的表現就尤為重要，高海寧能夠駕馭到這個角色，自然就會好睇，但只要劇本或是高海寧本身的「功力」不足，整套劇就會變得不上不下。打個比喻，去餐廳食牛排如果牛排質素偏低，任憑配菜有多出色也可能無補於事。

「雷紫彤」這個角色十分考演技。（《童時愛上你》截圖）

雷紫彤角色難以駕馭



平心而論要演好「雷紫彤」這個角色是困難的，因為這個角色除了是一個女強人（Amanda）之外，同時也是一個8歲細路女（彤彤），在這兩個設定之上，劇中「彤彤」還要時常扮演作為集團CEO「Amanda」，即是高海寧要飾演一個女強人，一個小女孩，一個小女孩扮女強人的身份，同時又不能演得太過火而變成了弱能人士，還需要兼顧與張振朗和陳展鵬的感情戲。

整體上劇情不錯。（《童時愛上你》截圖）

對白設計局限高海寧發揮



老實說，高海寧在飾演「雷紫彤」這個角色時似乎欠缺了應有的演技，雖然扮演小女孩「彤彤」表現出應有的童真感覺，但當高海寧遇上「彤彤扮集團CEO Amanda」的場景時，就表現不出一個小朋友扮大人的感覺，而只是讓人認為高海寧飾演「Amanda」，欠了那個最重要的層次。造成這個問題的原因，可能是對白上的不足，表現不出8歲細路女扮大人應有的語氣，又或者因為疫情關係，劇集需要延期拍攝，又可能因為坊間所傳的，劇本經過多次修改而變得不完整所致。有失憶但欠缺了童真，實在是《童時愛上你》一大遺憾，不過現時只是播5集，要評定高海寧的演技好與否還是言之尚早。