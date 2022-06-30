童時愛上你｜90歲胡楓修哥示範「視帝級」演技　講對白中氣十足

無綫（TVB）劇集《童時愛上你》播出三集反應尚算不錯，除了主演的高海寧、張振朗和陳展鵬演技被讚之外，劇中飾演雷鎮嶽，高海寧父親的胡楓（修哥）更表現出視帝級演技。首集修哥出場大鬧袁文傑（飾雷德信）一幕中氣十足而七情上面，實在令人佩服。



首集修哥出場大鬧袁文傑（飾雷德信）一幕中氣十足而七情上面，實在令人佩服。（《童時愛上你》截圖）

首集修哥出場大鬧袁文傑（飾雷德信）一幕中氣十足而七情上面，實在令人佩服。（《童時愛上你》截圖）

第三集尾段講到修哥和陳展鵬以「探望媽媽」理由哄騙高海寧失憶變成「小朋友」的海寧扮大人，後來經張振朗「點醒」後認為他們沒有顧及高海寧的感受後，修哥才決定與高海寧回到兒時的公園向她坦白媽媽已經去世的事。

經張振朗「點醒」後認為他們沒有顧及高海寧的感受後，修哥才決定與高海寧回到兒時的公園向她坦白媽媽已經去世的事。（《童時愛上你》截圖）

這一幕完全是睇胡楓（修哥）表演。（《童時愛上你》截圖）

這幕父女戲中，修哥向高海寧道出與太太的感情，說當年因為工作關係而錯過了兒女袁文傑和楊卓娜的成長，家中大小事都交由了太太處理，到後來太太懷有高海寧已經是高齡產婦，因為一句「係上天畀我哋嘅禮物」而冒住風險生下高海寧。修哥向女兒說：「好好哋照顧你，先算，先算對我住你媽媽。」雖然沒有演技爆發的誇張演技，但是感情十分真摰，不少網民都表示這一幕戲是一邊睇一邊喊，更大讚：「原來套戲係睇胡楓！」

胡楓（修哥）演技真係一流。（《童時愛上你》截圖）

現年90歲的胡楓（修哥）自1953年就入行，出道作就已經為《男人心》擔任男人角，他演出的電影、劇集實在多不勝數。雖然修哥為人風趣幽默又靚仔，一幅玩世不恭，公子哥兒的樣子，而且戲劇之中又多是飾演「花花公子」一類的角色，但現實中的他卻完全是相反。

後生時嘅胡楓真係勁靚仔。（網上圖片）

由謝賢（右）胡楓（中）及南紅主演的經典劇《難兄難弟》。（本港台截圖）

胡楓（修哥）與太太呂詠荷。

自1957年修哥與初戀情人呂詠荷相識後，多年都沒有任何緋聞且恩愛。修哥曾於訪問中說過，自己年輕時為了養活一家七口而常年工作，很少顧及兒女，幸而有太太多年來在他背後支持。早年修哥太太呂詠荷離世後，修哥亦向傳媒表示過，一生之中最重要的人就是她，說：「太太離開當然非常傷心，佢係我一生摯愛，可惜人算不如天算。」不過他也說，能在人海之中找到願意牽手到老的伴侶，也是不枉此生。