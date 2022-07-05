林二汶被指借盧凱彤騙取肉體關係　爆料者︰內容要幾四仔有幾四仔

歌手林二汶日前趁回歸紀念日推出新歌《中華‧頌》後，引發一連串風波，更有忠實歌迷以7千字控訴二汶捨棄做音樂的初心，質疑誤信「邪教」。今日（5/7）再有YouTube頻道前幕後人Yuki爆料，指二汶在十幾年好友兼拍檔盧凱彤（Ellen）離世一個月後，疑似借哀痛來騙取肉體關係。

林二汶長文向師尊道歉 「嘗試國樂卻被如此欺凌，以後誰敢愛國」

林二汶忠實歌迷以7千字控訴二汶捨棄做音樂的初心，質疑誤信「邪教」。（IG圖片）

林二汶被指借盧凱彤騙取肉體關係。（IG圖片）

Yuki在社交平台上出Post表示深信做音樂的人至少有信念、有風骨，暗示林二汶在圈中失去朋友的原因，局外人不會知道，只知道當十幾年拍檔離世後一個月日日夜夜以短訊來騙取肉體關係，更自認鹹濕及不斷中傷Yuki：「一個咁無知又無恥嘅人，不配開口埋口用音樂宣揚愛。」

YouTube頻道前幕後人Yuki爆料，指二汶在十幾年好友兼拍檔盧凱彤（Ellen）離世一個月後，疑似借哀痛來騙取肉體關係。（網上圖片）

其後更透露林二汶前去肉體關係的對象是Yuki的伴侶，除了相約對象去旅行，對話亦甚為露骨，東窗事發後更表示會等待對方：「又話佢女朋友會自殺，又話Helen央（二汶驚人）會唔要佢佢會乜都冇晒。」Yuki直指當時發生騙取肉體關係事件時為2018年9月，正正就是盧凱彤離世一個月後，更指林二汶每年某些時候就會上載黑白照來「呃Like」。

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