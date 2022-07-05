《Dispatch》出手為南柱赫澄清校暴醜聞　老師證最大缺點只是遲到

韓國男演員南柱赫自上月起陷入校園暴力風波，他被指於高中時為惡霸同黨，會欺凌同學和搶人手機等。即使所屬公司已發聲明否認，但由於爆料者持續爆料，因此一直爭議不斷。



今天韓國最大狗仔隊《Dispatch》終於出手，找來了18位南柱赫的高中同學，以及2名班主班接受訪問，證實校園暴力事件為非事實。對於曾是小混混，受訪同學表示當時學校體罰嚴重，老師單是知道有欺負同學的情況的話，後果已不堪設想。此外亦有同學大讚南柱赫有義氣，身邊有同學起爭執的話，他會更主勸交要求大家安靜。他的同學也否認南柱赫曾差遣其他人做跑腿，笑言南柱赫本來小息就經常出現在小食部，反倒是他被要求替他人跑腿。

《Dispatch》今日公開多達20人受訪的報道為南柱赫平反。（Viu《K1頭條》）

有指控指南柱赫會強迫同學打交，但《Dispatch》受訪同學均表示從沒有聽過，只有男生之間會開玩笑的肢體碰撞，印象最深刻一次是P同學與林姓同學有過爭執，但事件與南柱赫完全沒有關係。對於被指搶同學手機結帳，有人亦指證是P同學所為，而且是當年無人不知的事件。

受訪者拿出多張南柱赫高中時代的照片，力證他過去未曾參與校園暴力事件。（Viu《K1頭條》）

點撃睇《Dispatch》提供的證詞：

南柱赫的兩名班主任更公開實名，力證他是人品好的學生。他的高一老師表示當年仍是體罰年代，學校不可能有校暴事件，形容南柱赫是積極上進的學生亦充滿正義感，學校內沒有不喜歡南柱赫的孩子；南柱赫的高三老師大讚他是品行和人格都很好的場學生，雖然成績不算好，但最多只是會遲到的學生。老師坦言對惡意抹黑感到憤怒，希望利用假爆料斷送他人前程的人負起全責。

南柱赫所屬公司已否認校暴醜聞，但依然爆料滿天飛。（IG/@skawngur）