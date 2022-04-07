《二十五，二十一》、《社內相親》被批爛尾　神劇突然變爛劇？

近期最高人氣、最多人討論的韓劇相信非南柱赫和金泰梨主演的《二十五，二十一》以及安孝燮和金世正主演的《社內相親》莫屬，雖然兩部劇完全不同題材，一部講述青春時期的一段初戀，另一部則為漫畫改編的甜到漏羅曼史，但都非常合觀眾的胃口，自開播起收視更是節節上升，話題更是高居不下。雖然兩部劇同時被不少人封為半年的黑馬神劇，卻同樣於本周播出大結局之後評價突然大跌，難逃不少韓劇被批爛尾的命運。



《二十五，二十一》播出大結局之後評價突然大跌。（tvN）

《社內相親》由漫畫改編。（網上圖片）

先講講《二十五，二十一》，憑住男女主角兩人的出眾演技一直為該劇增加不少分數，第16集大結局更錄得11.513%收視刷出全劇收視新高，為什麼會突然被狠批？早在劇集開頭就已交代中年時期的女主角羅希度已結婚並誕下一個名為「金敏彩」的女兒，已經預示到她與男主角白易辰未能走到最後的命運。

早在劇集開頭就已交代中年時期的女主角羅希度已結婚並誕下一個名為「金敏彩」的女兒。（《二十五，二十一》影片截圖）

劇中用了15集去描寫兩位主角如何在最艱難的時刻互相扶持，並艱難地迎來刻骨銘心的愛情，如果要交代兩人最後分手就必須要用強而有力的理由去解釋，但編劇只用最後一集去交代兩人分手的緣由，因男主角被調派去美國報道2001年的911事件，就令到兩人漸行漸遠，最後更只因為「Long D」就令本來非常相愛的兩人走向分手的結局，令不少觀眾覺得相比起整部劇描寫兩人堅固的愛情，分手理由顯得極為牽強，因此對結局大感失望，認為男主角於911時身亡兩人從此天人永隔都比起現在的理由更合理：「爛劇」、「竟然給我這種結局？」、「別看最後兩集了吧」、「結局真的無法理解」、「拜託編一個讓人可以接受的結局吧」、「因為開頭實在太好看，所以更加遺憾」、「開始反應真的很熱烈，為甚麼最後會變得這麼糟糕呢」。

男女主角在劇中一直非常恩愛。（《二十五，二十一》劇照）

編劇只用最後一集去交代兩人分手的緣由。（《二十五，二十一》影片截圖）

不少觀眾覺得相比起整部劇描寫兩人堅固的愛情，分手理由顯得極為牽強，因此對結局大感失望。（《二十五，二十一》影片截圖）

至於《社內相親》，因為是由漫畫改編，因此劇情的走向會經常被拿來與原著漫畫來比較，不過劇情的走向一直都廣受外界好評，更有無數「派糖位」，第11集出現的床戲更簡直令劇迷歡喜若狂。然而，兩對CP雖然有情人終成眷屬，大結局更以全劇最高11.9%收視完美收官，但卻被批評完結得太過草草了事。

《社內相親》結局中，安孝燮向金世正求婚成功。（劇照）

最後一集交代姜泰武（安孝燮 飾）和申夏莉（金世正 飾）本來「打風也打不甩」，但卻因為會長爺爺一直未肯接受泰武和夏莉拍拖而出動絕招扮病，威脅他們放棄這段感情。卻同時會長被驗出心臟出問題，泰武只好帶他到美國接受治療，畫面更突然之間跳到一年之後，一直不願意離開夏莉的泰武竟然一年內毫無音訊，但又突然驚喜回韓國在櫻花樹下向夏莉求婚，雖然畫面是大團圓結局，但卻令不少劇迷覺得中間欠缺了太多細節，莫名其妙地完結有趕收工的感覺，再加上漫畫中本來有兩對CP一同結婚的畫面，比起劇集版圓滿精彩得多：「多拍一集會比較完整」、「很倉卒」、「覺得結局有點空洞」、「韓劇在尾段通常結局都很倉卒」、「漫畫更完整」、「草草平淡的結局」、「12集太趕的話不需要加這麼多枝節」、「可惜了前十集的精彩」。

漫畫中本來有兩對CP一同結婚的畫面。（網上圖片）

劇集版的結局卻沒有漫畫完美。（SBS）

社內相親結局︱安孝燮金世正有情人終成眷屬 劇迷批收尾急成敗筆