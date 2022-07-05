我的驕傲｜唐詩詠著肥仔衫演中年婦　虎背熊腰有齊胃腩同肚腩仔

《回歸光影頌》星期三（6日）播出由文偉鴻（Jazz）監製、陳山聰、唐詩詠、劉穎鏇、朱敏瀚主演的第三個單元劇《我的驕傲》，以「子承父志」為主題，整套劇恍如「精華版時光機」，在短短一小時帶領觀眾歷盡回歸後香港25年間的種種變化及困難，包括金融風暴、沙士等。

陳山聰唐詩詠同一角色演活25年變化。

談到要在一小時內演盡一個女性在25年間的身心變化，詩詠坦言是很大挑戰，並笑言演年青反而較容易：「因為我自己本身都有啲低能！」談及中年造型，詩詠指由於現今大部分女性均保養得宜，故只能集中在身體方面做變化，詩詠笑言：「個造型我係有份諗嘅，我同監製研究話不如試吓肥啲，佢哋就做咗肥仔衫畀我，但原來真係好熱好熱！拍嘅時候係夏天，又因為要遮住件肥仔衫，所以我啲衫相對要好冬天。好彩出咗嚟大家都覺得好有Feel，仲係咁爭住同我影相。」觀乎官方發布劇照，上了年紀的「詩詠」不但虎背熊腰，更有齊胃腩仔同肚腩仔，夠晒真實兼可愛。

唐詩詠穿上肥仔衫扮中年不但虎背熊腰，更有齊胃腩仔同肚腩仔，夠晒真實兼可愛。

本單元另一吸睛位落在飾演旅行社職員的何遠東，劇情講述為了吸客，東東與倪嘉雯及李紹堅飾演的旅行社職員合力大跳熊貓舞，造型、動作可愛之餘，更帶動了整套劇的開心氣氛。東東事後受訪時，笑指雖然他在鏡頭前笑笑口兼勁輕鬆，但由於拍攝期間天氣炎熱，其實熱到有苦自己知，要靠工作人員借出風扇仔幫助散熱。原來三人大跳的熊貓舞是由東東親自編排，東東更自封是「識郁的肥仔」：「本人都有少量跳舞底子嘅，倪嘉雯同紹堅都PICK UP得好快，我哋早一日諗定做咩動作，然後我再細度每個八拍做幾多吓。」東東續指其熊貓造型一度嚇窒劇中小演員，令對方良久不懂如何反應，十分搞笑。

飾演旅行社職員的何遠東與倪嘉雯及李紹堅為了吸客，合力大跳熊貓舞。