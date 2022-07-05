倪匡離世｜周慧敏交代老爺身後事　今日於哥連臣角火葬場火化

有「香港四大才子」之稱的倪匡本月3日辭世，終年87歲。作為媳婦的周慧敏今日亦在社交媒體中交代老爺的身後事：「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。遵奉遺訓不設儀式不發訃聞，一切從簡。遺體已於7月5日移往哥連臣角火葬場火化。女兒倪穗、兒子倪震、媳婦周慧敏 謹啟」

倪匡7月3 日離世，享年87歲，消息震驚全球。（視覺中國）

周慧敏嫁給倪匡兒子倪震13年，倪匡談起新抱周慧敏也是語多讚美，她在與倪震戀愛還沒嫁時，他被問到對周的看法，他回「做媳婦天下第一，去哪裡找」。周慧敏亦曾分享眼中的老爺：「大家都知道我公婆是很特別的老人家，不按常規、很有赤子之心，不會有太多要求或干預我們生活，我們很自由。大家見面都相敬如賓，可以做回自己，很舒服的相處，不用刻意很努力維繫關係。我們很輕鬆，完全不需要做什麼，他們性格太好了。特別是我公公心目中，永遠保持一個讚美的態度，他對任何事情，都能找到讚美的角度，對人或事，所以他永遠都那人很好玩、那事很開心。我覺得他活得很快樂，認識他那麼久，從他身上學到這點，讓我變得正面。」

倪匡一直相當疼惜周慧敏。（視覺中國）

倪匡曾親自到紅館欣賞周慧敏演唱會。（視覺中國）