梁芷珮南非被盜攝影器材損失逾10萬　心情未平復：保險Claim唔晒

《潮什麼》系列主持人梁芷珮（Christy）早前與丈夫帶住細仔及細女出發馬爾代夫、賽舌爾島、毛里求斯、南非及肯亞等地拍攝，寓工作於娛樂。可惜，日前在南非被盜攝影器材，一家人無奈地去警局報案，損失慘重！

一家人原本寓工作於娛樂。（IG/@imchristyleung）

梁芷珮接受《香港01》訪問時稱今次的事件損失10幾萬：「素材好彩冇事，因為我老師好勤力，佢每次最驚唔見Hard Disk，我哋每晚拍到幾夜都好都會將所以素材重覆入足4個Hard Disk，有啲會跟身有啲會擺酒店，雖然有2隻Hard Disk唔見，但都仲有2隻喺酒店，我哋會好好睇住。（有冇買保險？）有買，但係保險唔係Claim得多，因為平時我老公都好小心，但因為我哋太熟悉個環境，每日都喺呢條街食早餐，畀我哋非常之安全感覺，因為係一個旅遊點，喺海邊又係大街。我哋係啱啱準備出去，買杯雪糕畀小朋友食，前後係廿分鐘內嘅事，已經冇咗成個相機袋，有兩部相機、咪、運動型相機同鏡頭，全部都冇晒。」

要向當地警察報案！(ig@imchristyleung)

梁芷珮心情仍未平復：「保險Claim唔晒，好唔開心呀！但經一事長一智，可能下次個保險要買大少少。」好景不常，當梁芷珮一家準備回香港之際，卻因為香港的熔斷機制，目前滯在曼谷的她預計9號返港，她更在IG寫道：「喺熔斷機制之下到咗杜拜喇..琴晚凌晨兩點到，Book咗機場附近酒店瞓咗一晚，今朝第一樣嘢，就係揸車去Tim Hortons 飲ice Capp，成個熔斷即刻開心返。係呀因為熔斷機制，真係嘥咗好多錢，PCR test 要做過，機票酒店又要book過…相信呢個trip應該擋咗好多災，因為破咗好多財！」

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