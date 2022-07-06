前DJ Kawaii遇「佛跳牆騙案」　幸好經理醒目免損失慘重

香港早前出現新型的電話騙案，騙案發生在餐廳，騙徒會先假扮成客人預訂數十人份的團體飯盒，然後會要求餐廳代訂佛跳牆，十分離奇。



前DJ Kawaii Wong年前落力發展副業，除了間中會主持商業活動外，在大埔亦開設了一間主打海景及海鮮的餐廳，早前因為疫情問題，該餐廳亦有提供外賣服務。

Kawaii Wong年前落力發展副業 。(fb圖片)

今日（6日）Kawaii向《香港01》表示同樣遇到以上的電話騙案，Kawaii於星期六（2日）收到一個電話，電話中的人表示是該餐廳附近地盤的人，欲在餐廳訂購5日的飯盒，而每天需要提供兩次48人份量的飯盒，分別每日在中午12時及晚上6時前來取餐。訂購者再向Kawaii查詢飯盒的款式及價錢，而Kawaii提供價錢予訂購者後，訂購者說：「價錢係我地既預算之內。」當訂購者選好款式後，Kawaii餐廳員工便開始著手處理訂單的食材，由於食材份量太多，所以要預先訂購，另一方面Kawaii與訂購者提出要先行繳付訂金。

Kawaii餐廳的餐單 (fb圖片)

直至昨日（5日）餐廳還未收到訂購者的訂金，而訂購者更提出著餐廳幫忙訂購佛跳牆，訂購者表示：「你地餐廳幫我訂左佛跳牆先，我到時會比返錢你地。你地幫我訂15個，每個2200元。」最初職員不疑有詐，還想先替訂購者下單，而聞訊而至的經理立即加以阻止，指當中已涉款項數萬元，更要訂購者先付訂金以落實。當職員再三向訂購者查詢是否已經落訂後，訂購者便失去了蹤影，不再回覆餐廳職員。

涉事佛跳牆（圖片來源：Unsplash）

Kawaii表示：「因為最初只係訂飯盒，所以不疑有詐，仲叫左廚房訂多啲牛扒同豬扒。我又唔醒起夜晚地盤都收工，點會要飯盒呢。」幸好餐廳得經理加以阻止，不然會損失慘重，現今只是多訂了肉類，已經算是不幸中的大幸。