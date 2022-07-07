鄺文珣淡出娛圈多年宣布復出　簽約王祖藍公司進軍內地發展

現年47歲的鄺文珣（May）在2006年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，兩人育有兩子一女，而May就專心照顧家庭，不時在社交平台分享一家五口的幸福生活。直至近日May正式進駐抖音，除了拍片同網民互動之外，早前她接受內地傳媒訪問時更宣布正式復出，而她亦已經低調簽約了王祖藍的公司。



鄺文珣（May）依然Keep得好好！（IG@luciamayk）

正式復出！（影片截圖）

加拿大華人歌唱大賽出身的May，畢業於約克大學音樂系，彈得一手好鋼琴，自己還會寫歌，可惜在歌唱事業上發展平平，但外形甜美的她就獲得不少演出機會，包括《真情》中的Joan、《鹿鼎記》中的小郡主沐劍屏、《洛神》中的桑柔等等，至今令人印象深刻。有靚樣又純品的May身邊不乏追求者，有「小生殺手」之稱的她當年與劉愷威戲假情真，但有傳因男方名氣不高又不上進，二人分手收場。其後May又與曹永廉、鄭敬基拍過拖，最後她情歸富商老公應德榮，但兩人的婚姻之路並不平坦，更曾一度鬧離婚。有指當年May老公事業遇阻滯，壓力爆煲，兩公婆爭吵不斷，更有傳May曾被丈夫拳打腳踢，但她回應傳媒時就一笑置之並否認事件，雖然兩人曾一度鬧離婚，但就靠着信仰，一起走出低潮。

May在《鹿鼎記》中飾演的小郡主沐劍屏十分經典。（影片截圖）

May與劉愷威當年因合作拍攝《真情》而撻着。（影片截圖）

自從2006年結婚後，May就將生活重心放在家庭上，但今次她在訪問中就透露隨着小朋友長大，逐漸萌生復出工作的想法，更希望跳出舒適圈，進軍內地發展：「內地的發展空間大，有更多創意空間，接納性更強。內地的影視發展很快，有很多東西可以相互交流學習。」其實May過往經常到內地旅行、工作，所以她對內地的生活、工作節奏都不陌生，而今次決定復出，May就以廣州作為首站。雖然因疫情關係，往返內地及香港不便，但May亦會盡好媽媽的責任，盡力照顧三個仔女。

May在2006年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，兩人育有兩子一女。（IG@luciamayk）

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May已經簽約早年王祖藍與曾志偉成立的手工藝創作有限公司。（抖音截圖）

May表示希望可以藉助新媒體及社交平台，作多方面嘗試：「現在有很多社交平台，包括直播帶貨等新的形式，都可以讓更多人了解自己。期待大家喜歡的不只是『小郡主』，而是跟他們一起長大了的鄺文珣。」而May亦已經簽約早年王祖藍與曾志偉成立的手工藝創作有限公司，事實上她與王祖藍夫婦一直很熟絡，去年他們就曾一起參加TVB遊戲節目《思家大戰》，私底下亦不時聚會，加上王祖藍在內地人脈甚廣，相信這對她復出及在內地發展幫助很大！

去年曾一起參加TVB遊戲節目《思家大戰》。