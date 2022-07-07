宋熙年拍片記下陳智燊隔離完返屋企一刻　曝光千呎豪宅巨型客廳

藝人陳智燊（Jason）早前一個人飛英國研究教育，離開太太宋熙年（Sarah）和兩個囝囝足足兩個月，相信他亦非常想念家人。Jason日前終於返香港並完成隔離，出關後即回家見兩名寶貝仔，而Sarah亦特意拍下這溫馨一刻！不過，有網民留意到他們住的千呎豪宅。



Jason與Sarah的一家好溫馨。（IG@rahrahsong）

片段中，Sarah寫上是早上7點的驚喜，見到Jason悄悄走進廳，大仔Damon一眼就發現到爸爸，衝上前攬住他，而細仔Jamie就未來得及反應，慢慢走過去，Sarah鼓勵他，他才走到爸爸身旁。見到Jason家裏的客廳非常闊落，有足夠空間給兩個小朋友跑跑跳跳，亦有落地玻璃窗和露台，望內園樓景。加上簡約的裝修，家裏感覺好舒適。從另一角度看到飯廳的部分，飯廳亦頗有空間感。

Sarah記下兩個小朋友見到爸爸的一刻。（IG影片截圖@rahrahsong）

上年6月，Jason和Sarah為了讓仔仔有更多的活動空間便搬進現時的新居，而在二人的YouTube影片中，不時都會看到他們的豪宅環境。對比起之前客廳的擺設，新片就見到客廳的地毯和掛畫改變了，但裝修大致上亦一樣。睡房內則設有衣帽間，而最誇張的莫過於是巨型廚房。廚房面積過百呎，而且間隔四方實用，設備一應俱全兼有大量廚具及調味料，再加上設有窗戶令環境變得光猛。

+ 9

Jason與Sarah自從轉做KOL之後，有傳高峰期試過月入達60萬，婚後他們以3萬元租住馬鞍山的天宇海千呎單位，不過隨着家庭成員的增加，於是上年由細屋搬大屋，雖然新居比舊居大兩成，但Jason曾透露租金沒多變。

Jason和Sarah的豪宅逐格睇：