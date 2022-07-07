韓君婷親揭飛英國真正原因　要處理家事︰唔使擔心我處理得到！

梁思浩日前突然透露前亞姐冠軍韓君婷將會到英國生活的消息，而她在YouTube節目《大家「真」瘋騷》上透露了離開香港的原因！節目組最新上載了韓君婷放假前的最後一集，原來她飛英國是要照顧爸爸。同時韓君婷亦拍了一段片，跟大家交代，她直言因為她的「鬼佬老竇」一個人在英國，要「返去睇佢、安頓佢。」又跟網民說︰「你哋唔使擔心，我處理得到！」



梁思浩、韓君婷和李思蓓三位主持好friend。（Facebook圖片）

而在節目中，梁思浩透露由頭到尾都不知道韓君婷到底何時回香港。韓君婷說︰「我講咗個大約日期啦，因為我都唔知個疫情喺世界各地會係點樣。」她透露︰「我要飛一轉英國，我爸爸住嗰個地方唔係喺倫敦，我要再搭多幾個鐘頭嘅火車我先至去到我爸爸嘅鄉下。」

講起爸爸，孝順的韓君婷說︰「今次佢自己開聲，就話近排睇嘢真係有少少矇，同埋對腳真係有啲軟，好似真係冇力，好少老人家會自己開聲同你講嘅。（梁思浩︰佢真係覺得有事啦。）係啦，而且我再套吓套吓，原來佢兩年半都冇出過街，冇出過自己嘅門口。因為我之前一路問佢，佢都呃我，佢話佢有去覆診，後尾發現原來佢真係兩年半連個門口都冇出過，但係好在英國嗰度有人上去幫佢打疫苗，4支佢都打晒啦，所以佢仲穩陣過我。」

韓君婷講到自己去英國的原因是因為要照顧爸爸。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

韓君婷又對梁思浩表示︰「呢段時間我真係好開心可以喺呢個團隊裏面，村長又咁錫我，我即刻同你講呢件事。」梁思浩即刻叫她買機票走。韓君婷要去到英國才決定到時是帶爸爸回香港，或是有其他安排，「所以呢啲我就未知，所以我唔夠膽咁大聲話我去兩個禮拜我就返，我唔夠膽講，而家暫時我就同村長你哋請咗兩個月假。」

韓君婷表示自己向梁思浩請了兩個月假。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

現年46歲的韓君婷去年被爆出欠債40萬元，於今年初向法院提交破產呈請，當時她自辯因為早年要照顧患病母親，需支付龐大的醫藥費才欠債，直至母親身故後，又遇上疫情失業，收入更一度「歸零」，因而無力抵債。之後，她又跟同居兩年的密友蔡國威鬧翻，而被逼遷受盡打撃。即使生活拮据，韓君婷依然從容面對，她更曾被影到在網購平台兼職帶貨推銷商品，甚至連「苦力」都做，負責搬貨、理貨，務求多賺一些生活費，希望盡快解除破產令，重過新生活。