林青霞豪宅失火意擁18名傭工震驚全城　丈夫邢李原身家至少168億

「大美人」林青霞位於飛鵝山逾11億港元的「超級堡壘」今淩晨失火，豪宅內有18名傭工自行疏散，其中多人抱著寵物犬逃生，均沒有受傷。隨後，部分傭工登上兩輛私家車離開現場。而林青霞的財力亦因這場大火而震驚全城，不少網民更直言：「電視劇都不敢拍那麼多的傭人！」

林青霞財力驚人！（微博照片）

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據知，該豪宅是由林青霞丈夫邢李原以逾億元價錢購入安達臣道9號至11號地皮，再以數億元興建「堡壘」，並於2014年將豪宅送贈予林青霞，作為其60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物。根據推算，現時上述豪宅市值已逾11億港元。該地段由數間獨立屋組成及相連，佔地5萬多平方呎，屋頂設有網球場、屋內有泳池、健身室、圖書館等，單是花園已佔了3萬多呎。另有傳媒報道，上，外圍設有高牆及大閘、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，被譽為「超級堡壘」，此外，更有24小時保安員駐守，並育10多頭狼狗協助巡邏，保安相當嚴密。

點撃下圖睇林青霞曾意外曝光豪宅：

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而網民亦開始推算林青霞每月的最低消費，當中單單是18名傭工：「當每月$5000，都9萬一個月，加埋貓狗，每月又3-4萬。被動收入起碼每月50萬先圍到皮，本金起碼20億！」而據福布斯香港富豪榜顯示，邢李㷧淨資產有21 億美元（逾168億港幣）。林青霞曾被家廚爆料，每天每餐至少要做八道菜，而且從不計成本。

林青霞一家。（IG@thejonesyingfamily）

據知，林青霞的私人座駕是「Bom-bardierChallenger」的商務飛機，此機型性能好、內部客座豪華，屬於世界先進機型，僅10個座位，每個座位都可360度轉動，可坐臥自如；飛機上還裝有微波爐的配套廚房，能隨時提供熱食。該系列飛機售價在900萬至5000萬美元之間。

林青霞即使老了也是大美女：