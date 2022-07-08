易烊千璽獲國家話劇院擬聘被鬧搶飯碗　為符合條件註銷千萬公司？

21歲易烊千璽雖年紀尚輕，但履歷驚人。2018年以藝考第一名的成績被中央戲劇學院表演系錄取；2020年，憑藉電影《少年的你》獲得第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第35屆大眾電影百花獎最佳新人獎，並蟬聯2020、2021年福布斯中國名人榜第一名，00後首位百億影人等，絕對是同齡人中的姣姣者。



不同於其他偶像，易烊千璽勢行實力派路線。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

7月6日，中國國家話劇院公布的2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單，易烊千璽與大學同學羅一舟、胡先煦位列其中，考入演員一職，原本是值得慶祝的一件事，想不到不久後竟引起爭議。

三人不止是大學同學，也是roommates。（網絡圖片）

根據《中國國家話劇院2022年應屆畢業生招聘公告》顯示：應聘人員須為2022年應屆畢業生（不含定向生、委培生、部隊院校畢業生、留學回國人員），在校期間為非在職人員。而易烊千璽、羅一舟、胡先煦三人未畢業已簽經紀公司並參與演藝工作。不過，早在今年1月12日，胡先煦已約滿離巢光線傳媒，易烊千璽也在7月4日申請註銷個人獨資企業北京九木德文化傳媒中心，該公司成立於2018年11月，註冊資本為1000萬元（約1171港元），網友估他這個舉動應該是與考國家話劇院有關。

其次，有知情人爆料，原本國家話劇院在筆試結束後，需要三次面試，但是易烊千璽只參加了一次面試，隨後就等到了錄取的通知，且戶口也是問題之一，網友紛紛質疑考試的公正性，以及明星是否有特權。

中國國家話劇院招聘要求、條件及考試流程。（網站截圖）

除此之外，由於易烊千璽是圈中頂流之一，胡先煦是童星出身，一直都在一邊讀書一邊拍戲，羅一舟則是限定男團IXFORM隊長，雖然三人尚未大學畢業，但早已是名人，日薪多過普通人月薪，加之近年來就業困難，因此有網友認為他們佔用了普通人的名額，平時不在國家話劇院表演，亦可以獲得公務員的薪金同待遇，對此忿忿不平。其實國家話劇院有很多資深演員也會參與影視劇拍攝，所以也有網友覺得明星只要是憑真材實料考入，也無可厚非。

對於三人考入國家話劇院，不少網友都大感不滿。（網絡圖片）

事件連日來不斷發酵，今日（8日），中國國家話劇院工作人員回應稱，名單上易烊千璽、羅一舟、胡先煦尚處於公示階段，並沒有錄取，表示一直在關注網路輿情，公示期出現異議的情況會向領導反映，向上級單位報批。