內地00後上位男演員　易烊千璽最強陳飛宇竟不敵其他後起之秀？

今年有關30+女性的話題不斷，劇集《三十而已》、《二十不惑》更掀起熱潮，引起不少觀眾共鳴。最近更有「今年娛樂圈的20不惑」登上熱搜，各位粉絲紛紛列舉自己偶像，以下就盤點幾位00後演員，前途無可限量。

講起最具代表的00後，很多人腦中第一個浮現出的就是TFBOYS，三位年少成名的男仔，由全網嘲到備受肯定，年紀輕輕卻經歷了不少。當中最為香港網友熟悉的要數易烊千璽，2000年出身的他集偶像、歌手、演員等身份於一身，憑藉熒幕處女作《少年的你》而斬獲第39屆香港金像獎最佳新演員，演技備受認可，在電影圈也算擁有一席之地，接下來還有電影《送你一朵小紅花》、《爵跡2》等電影待映，而首套劇集《長安十二時辰》也獲得業界好評。除此之外，千璽在綜藝方面的表現亦不俗，曾為兩季《這！就是街舞》擔任隊長，當時遭到節目舞者的當面質疑，但他成熟冷靜的談吐令不少人折服，展示出過人的情商。可以說千璽將自己各個領域的發展平衡得很好，在目前的00後中，算是最強的一位。

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另一位成員王源也是千禧年出生，同樣影視歌三棲發展，就讀於美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），重心主要在音樂方面，創作了不少歌曲，獲獎無數，但在演戲方面就比較一般。

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易烊千璽的大學同學胡先煦也是00後的領軍人物之一，童星出身的他已經出道多年，長有一張鵝蛋臉，五官立體清秀，演技精湛，演一個角色就會被觀眾記住一個，在《如懿傳》中更首次嘗試反派，將皇子永珹的腹黑拿捏到位，自然真實，難怪會被觀眾封為「小戲骨」。

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同是2000年出生的陳飛宇可謂頂著爸爸陳凱歌、媽媽陳紅的光環出道，身高188cm，眉清目秀，可謂「贏在起跑線」上。儘管如此，在陳飛宇主演的多套劇集中，演技都時常遭到網友詬病，不過陳凱歌在《演員請就位》中非常識得調教以及引導演員，或者假以時日陳飛宇的演技也會突飛猛進。

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被譽為天賦型演員的周奇也非常出類拔萃，自幼學習舞蹈同聲樂，歌唱實力不俗，曾經參演過音樂劇，嗓音渾厚有力，且演技不俗，少年感十足，去年在《演員請就位》中也獲得導演們盛讚，非常有潛能。