《IT狗》張嘉欣大尺度性感片流出？　傳「課金」近八萬蚊先至睇到

曾在ViuTV劇集《IT狗》中演出的網紅張嘉欣（Yanni）經常在社交網站分享性感靚相，深受網民愛戴，單計Instagram便已經有11.4萬名粉絲追蹤，人氣非常犀利。最近，有多段性感短片在網上流傳，有人聲稱片中人正是Yanni，在其中一段片段裏面，疑似Yanni便穿上白色厘士裝束示人，大騷傲人上圍，而她在另一段片段中則大啖食甜筒，更把雪糕筒塞中口中，疑似有所暗示，意識十分大膽，相關片段亦引起大量網民討論，當中便有人指出片段來自Yanni的Patreon付費專頁中的最高級別，正常情況下每月要「課金」$78,665港元會費才能觀看。

點擊下圖觀看上述片段，以及Yanni精選IG靚相：

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香港娛圈第6個「嘉欣」極高質 性感健康更是「絕種好女人」

據Yanni的Patreon付費專頁顯示，她的會員分為七個價位、九個等級，由最便宜、不求回報的「給我一點小鼓勵」級別（每月$20港元），到有相睇的「每月主題相」級別（每月$170港元）、「VIP」級別（每月$7,870），以及價錢最貴、可以睇到所有絕密相片影片的「ONLY U（限制名額）」級別（每月$78,665）。到底片中人是否Yanni？Yanni昨日便在其Instagram限時動態中分享Sofia Vergara偽裝成愛瑪屈臣（Emma Watson）的特技片段，更配上「科技」、「剪接」、「效果」字眼，未知是否暗示片段實屬移花接木。《香港01》記者曾聯絡Yanni，惟暫未回覆。

點擊下圖觀看Yanni的Patreon會員如何分級：

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