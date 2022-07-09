東張西望｜王先生信用卡被盜用　銀行推卸責任要卡主「硬食」五萬

《東張西望》今晚（9日）一集報道，市民王先生登記信用卡後發現被盜用，盜用者更用他的信用卡在網上遊戲平台消費，總共買了42次$1,199的點數卡（共50,358港元），可是銀行信用卡服務中心卻要他負上全責。



王先生表示信用卡被盜用。（《東張西望》截圖）

王先生向《東張西望》表示，自己申請了一間銀行的信用卡，在使用期間一直相安無事，直至有一日，手機彈出了一條購買$1,199遊戲平台點數卡的訊息後，他才驚覺信用卡有被盜用之嫌。當時他馬上打電話到信用卡中心要求cut卡，但是工作人員cut卡的動作卻趕不上盜用者碌卡的速度，最後他的信用卡一共「被碌」了42次$1,199，共5萬多港元。

王先生表示信用卡被盜用。（《東張西望》截圖）

王先生的信用卡被盜用於遊戲平台買點數卡。（《東張西望》截圖）

王先生表示信用卡被盜用，但銀行卻表示要卡主負責。（《東張西望》截圖）

事後卡主王先生向信用卡中心查詢，信用卡中心又叫他先到警署報案，當卡主再致電信用卡中心時，又再被要求繳交證明文件，但卡主繳交完證明文件後，銀行又發信以卡主有「重大過失」為由要卡主負責。幸好交易尚未完成，卡主尚未有實際損失，但如果交易完成則卡主需要繳付5萬元的帳單。卡主向《東張西望》表示：「我跟足指引去做，但係話我嚴重錯失，大家都知係盜用。」而陸偉雄大律師就表示，如果卡主資料真的是被盜用，他認為卡主並不需要負責任。