東張西望｜歪理王堅持己見話野蠻　與業主們對質意見不合報警處理

今日（6日）的《東張西望》繼續昨日（5日）的「歪理王」故事，唐先生侵佔大廈的外牆來建搭棚架掛自己的宣傳物，就算法庭頒令也不肯拆下。除此之外，唐先生亦把大廈後巷當作自己的私人工場，在後巷大興土木。

《東張西望》繼續昨日（5日）的「歪理王」故事 (節目截圖)

唐先生在接受《東張西望》訪問時表示自己十分偉大，義務處理大廈的維修問題。而大廈的業主們卻不認同唐先生的說法，他們認為唐先生的工程在破壞環境，於是一同阻止唐先生繼續在後巷施展工程。唐先生表示當年購入單位的時候，發展商已經賦予他權力，面對著業主們的迫問，唐先生突然改口風話：「根據侵佔條例，三十年就可以侵佔。」

唐先生在接受《東張西望》訪問時表示自己十分偉大 (節目截圖)

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《東張西望》主持及業主們向唐先生講解，業權與維修權並不是同一東西，而唐先生無力反駁便向各人拋下一句：「你地好野蠻」便離去。回到後巷，業主們繼續向唐先生質問，後巷的沙井去了那裡？更拿出沙井被唐先生密封前的照片作證，令唐先生啞口無言。業主們更指唐先生私自把喉管改動，唐先生指自己因為看到喉管漏水令地下全都濕了，所以把喉管重新接駁，唐先生說自己出自好心。

《東張西望》主持及業主們向唐先生講解，業權與維修權並不是同一東西 (節目截圖)

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業主們不接受唐先生的解釋，而唐先生亦不夠眾業主的圍攻便離去，業主們指唐先生離去便報警。警員到場後，只記下資料便離去，沒表示沒什麼可以做到。不論業主作多次的投訴或前區議員多次向政府求助，都無功而還。