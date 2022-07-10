洪欣囝囝張鎬濂愈大愈靚仔　同生父莫少聰完全無見面

近日科幻小說大師倪匡離世，無綫深宵時段重播劇集《原振俠》，李嘉欣和洪欣兩大女主角，由戲內鬥到戲外，關係糾纏不清，而兩位大美人各有捧場客。現在事過境遷，各自結婚生子，專心培育下一代，洪欣兒子張鎬濂，轉眼間已經21歲，遺傳了父母的演藝細胞，在新作中擔正演出，不過網民最好奇是張鎬濂外貌，沒有半點生父莫少聰影子，讓人嘖嘖稱奇。

洪欣反對囝囝張鎬濂入行，深知當中的難處。（微博圖片）

洪欣帶著跟莫少聰所生的兒子張鎬濂，跟張丹峰結婚，之後再育有一女張晞彤，張丹峰一直視鎬濂為己出，父子感情甚佳，而張鎬濂有著洪欣的大眼及大鼻，卻沒有半點生父莫少聰影子，反而跟繼父有點相似。21歲的張鎬濂，對演藝圈甚有興趣，早於2016年客串演出電視劇《致青春》，飾演林靜童年，又拍攝劇集《他其實沒有那麼愛你》，到了2019年，他參加內地真人騷《以團之名》，最終以冠軍隊新風暴出道，同年入讀上海戲劇學院。張鎬濂沒有運用母親的人脈，純靠實力在圈中穩打穩扎，近日在《尚好的青春都是你》中，演出學生喬祺，劇照出街後，獲得不少網民讚他陽光帥氣，加上年紀輕輕已經演出經驗豐富，預料他會在內地走紅，大家拭目以待啦。

莫少聰近年在內地發展，算是凍齡男神。（微博圖片）

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