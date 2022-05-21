51歲洪欣無懼世俗不修圖　無悔做單親媽媽　與張丹峰收獲美滿婚姻

【洪欣／張丹峰】現年51歲的洪欣與張丹峰一家四口生活美滿！洪欣自出道以來就一直都是娛樂圈出了名的大美人之一，不過隨著時間過去，少不了都會出現身材走樣的問題。日前，洪欣於社交平台分享影片，狀態明顯比以前發福不少，但她卻未有特意開濾鏡將自己變瘦，自信大方地面對真實的自己，獲得不少網民大讚勇於以真面目示人，即使發福了仍是美人胚子。



自從有了濾鏡功能後，不少女生都為了將自己最美的一面示人而愛上用濾鏡拍攝，往往被嘲「貨不對辦」，即使是漂亮的女明星亦都有不少人曾試過失手將樣子「重P」變成「蛇精樣」。洪欣早前就試過於社交平台分享跳舞影片後被網民指身材走樣，穿上貼身裙後露出肚腩。

洪欣身材走樣。(抖音)

不過現年51歲的大美人洪欣就對這一方面毫不在意，日前再上傳一條新影片，手持鮮花於街上漫步，片中不時會有特寫鏡頭，狀態明顯發福，面部開始鬆弛及出現雙下巴，但曾被網民抨擊外表的她依然沒有開濾鏡將自己變瘦，令網民一轉口風大讚洪欣自信接受自己變老做自己，大方展現自己的真實狀態，十分優雅。

51歲洪欣無懼世俗眼光不修圖。(抖音)

回顧洪欣過往的經歷，就會知道其實她一向都是忠於做自己的人。洪欣於1996年與莫少聰拍攝《亡命天涯》時戲假情真，墮入愛河。而在二人相戀3年後，洪欣發現自己意外懷孕，惟莫少聰拒絕奉子承婚，最終分手收場。而母愛滿滿的洪欣就不願扼殺自己親生骨肉的生存權利，即使當時社會風氣守舊，仍決定要當單親媽媽，把孩子生下來獨自撫養。

如果退出娛樂圈，我就去打工。我媽媽一個人打工，她都可以養活我們四個人，為什麼我一個人就養不了一個小孩呢？找不到老公，那就一個人嘛。

洪欣曾做單親媽媽。（微博@請吃飯的姐姐）

即使當單親媽媽要承受社會的世俗眼光，身為母親，母愛的力量讓洪欣咬下牙關挺了下來，把兒子莫鎬廉撫養成人。而即使過往的經歷坎坷，上天終究讓洪欣遇上了幸福，不用在獨自孤身一人。洪欣2004年拍攝電影《我願意》遇上了小她9歲的張丹峰，二人譜出姊弟戀，更修成正果步入婚姻。當中，張丹峰對繼子莫鎬廉更加視如己出，莫鎬廉不但願意稱張丹峰做爸爸，更改名為張浩鋒，而洪欣之後亦與張丹峰育有一女。雖然早前曾有傳言指洪欣夫婦之間出現第三者而婚變，但隨後二人反斥純粹謠言，一家四口生活美滿。

洪欣一家四口生活美滿。（洪欣微博圖片）